เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร

สื่อต่างประเทศรายงาน หลัง‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ สาวไทยถูกสาวจีนวัย 21 ปีบุกตบ ข่วนเลือดอาบต่อหน้าลูกค้าทั้งร้าน หลังมีปากเสียงเรื่องเข้าห้องน้ำในร้านอาหารเกาหลี ด้าน ตร.ออสซี่รวบตัวผู้ก่อเหตุขึ้นศาลทันควัน ล่าสุดอินฟลูฯ โพสต์‘งานของฉันขึ้นอยู่กับใบหน้า แต่ตอนนี้ฉันทำงานไม่ได้แล้ว
วันนี้ (19 ก.ย) จากรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า Babbie Rabbie อินฟลูอินเซอร์ชาวไทย ที่ใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลีย ถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายในร้านอาหารเกาหลีใต้ใจกลางเมืองซิดนีย์ ขณะที่คู่กรณีเป็นสาวชาวจีน ซึ่งถูกจับกุม โดยมีรายงานระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ Babbie Rabbie กำลังรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารมิลลิโอเร ย่านเฮย์มาร์เก็ต จู่ ๆ ได้มีสาวจีนชื่อ จาง อวี้ถิง อายุ 21 ปี ทำร้ายเธอ
ด้าน อินฟลูอินเซอร์สาวไทย ระบุว่า เธอเดินไปเข้าห้องน้ำของร้านอาหาร เมื่อไปถึงพบว่ามีคนอยู่ข้างในนานผิดปกติ จึงเคาะประตูถามว่า “มีใครอยู่หรือไม่” แต่เมื่อประตูเปิดคู่กรณีกลับไม่พอใจสาวไทย จนมีปากเสียงกัน “เธอด่าฉันเป็นภาษาจีนเบา ๆ แต่ฉันได้ยินเธอเรียกฉันว่า อีตัว และ ไอ้เฮีย” เธอกล่าว หลังจากที่มีปากเสียงกัน เธอได้กลับมาที่โต๊ะอาหารตามปกติ ขณะที่สาวจีนได้เดินไปที่โต๊ะอาหาร ก่อนจะหยิบหม้อใส่ซุปร้อน ๆ พยายามมาราดใส่สาวไทย ก่อนจะมีคนมาห้ามไว้ และทั้งสองคนถูกทางร้านอาหารขอให้จ่ายเงินและออกจากร้านไป
อย่างไรก็ตามก่อนออกจากร้าน สาวจีนได้บุกไปตบ Babbie Rabbie และข่วนหน้าเธอจนเป็นแผลไปทั้งหน้า จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับสถานการณ์ “จู่ ๆ เธอโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้ แต่ฉันก็เริ่มปกป้องตัวเองโดยสัญชาตญาณ เวลาถูกทำร้าย ฉันก็แค่พยายามป้องกันตัวเอง ฉันรู้ว่าการสู้กลับมันผิด แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง“ฉันหายใจลำบากและมีรอยขีดข่วนบนใบหน้าเริ่มเจ็บและมีเลือดออก ในฐานะนางแบบและผู้มีอิทธิพล งานของฉันขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์และใบหน้าของฉัน ตอนนี้ฉันไม่สามารถทำงานได้เลย ฉันไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซ้ำ”
ด้านรายงานของตำรวจนิวเซาท์เวลส์ หญิงชาวจีนวัย 21 ปี ถูกจับกุม และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้”