xs
xsm
sm
md
lg

เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อต่างประเทศรายงาน หลัง‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ สาวไทยถูกสาวจีนวัย 21 ปีบุกตบ ข่วนเลือดอาบต่อหน้าลูกค้าทั้งร้าน หลังมีปากเสียงเรื่องเข้าห้องน้ำในร้านอาหารเกาหลี ด้าน ตร.ออสซี่รวบตัวผู้ก่อเหตุขึ้นศาลทันควัน ล่าสุดอินฟลูฯ โพสต์‘งานของฉันขึ้นอยู่กับใบหน้า แต่ตอนนี้ฉันทำงานไม่ได้แล้ว

วันนี้ (19 ก.ย) จากรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า Babbie Rabbie อินฟลูอินเซอร์ชาวไทย ที่ใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลีย ถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายในร้านอาหารเกาหลีใต้ใจกลางเมืองซิดนีย์ ขณะที่คู่กรณีเป็นสาวชาวจีน ซึ่งถูกจับกุม โดยมีรายงานระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ Babbie Rabbie กำลังรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารมิลลิโอเร ย่านเฮย์มาร์เก็ต จู่ ๆ ได้มีสาวจีนชื่อ จาง อวี้ถิง อายุ 21 ปี ทำร้ายเธอ

ด้าน อินฟลูอินเซอร์สาวไทย ระบุว่า เธอเดินไปเข้าห้องน้ำของร้านอาหาร เมื่อไปถึงพบว่ามีคนอยู่ข้างในนานผิดปกติ จึงเคาะประตูถามว่า “มีใครอยู่หรือไม่” แต่เมื่อประตูเปิดคู่กรณีกลับไม่พอใจสาวไทย จนมีปากเสียงกัน “เธอด่าฉันเป็นภาษาจีนเบา ๆ แต่ฉันได้ยินเธอเรียกฉันว่า อีตัว และ ไอ้เฮีย” เธอกล่าว หลังจากที่มีปากเสียงกัน เธอได้กลับมาที่โต๊ะอาหารตามปกติ ขณะที่สาวจีนได้เดินไปที่โต๊ะอาหาร ก่อนจะหยิบหม้อใส่ซุปร้อน ๆ พยายามมาราดใส่สาวไทย ก่อนจะมีคนมาห้ามไว้ และทั้งสองคนถูกทางร้านอาหารขอให้จ่ายเงินและออกจากร้านไป

อย่างไรก็ตามก่อนออกจากร้าน สาวจีนได้บุกไปตบ Babbie Rabbie และข่วนหน้าเธอจนเป็นแผลไปทั้งหน้า จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับสถานการณ์ “จู่ ๆ เธอโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้ แต่ฉันก็เริ่มปกป้องตัวเองโดยสัญชาตญาณ เวลาถูกทำร้าย ฉันก็แค่พยายามป้องกันตัวเอง ฉันรู้ว่าการสู้กลับมันผิด แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง“ฉันหายใจลำบากและมีรอยขีดข่วนบนใบหน้าเริ่มเจ็บและมีเลือดออก ในฐานะนางแบบและผู้มีอิทธิพล งานของฉันขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์และใบหน้าของฉัน ตอนนี้ฉันไม่สามารถทำงานได้เลย ฉันไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซ้ำ”

ด้านรายงานของตำรวจนิวเซาท์เวลส์ หญิงชาวจีนวัย 21 ปี ถูกจับกุม และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้”









เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร
เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร
เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร
เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร
เดือดกลางซิดนีย์! สาวจีนบุกตบ–ข่วนหน้า ‘Babbie Rabbie’ อินฟลูฯ ไทยเลือดอาบกลางร้านอาหาร
กำลังโหลดความคิดเห็น