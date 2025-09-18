ดรามาเดือด! ลูกค้าโวยพนักงาน หลังถูกขอดูสลิป อ้างลูกเรียนค่าเทอมเป็นแสน (ชมคลิป)

เพจดังแชร์คลิปหญิงสาวโวยลั่นร้านอาหาร หลังพนักงานขอดูสลิปโอนเงินเพราะเงินไม่เข้าบัญชี เจ้าตัวอ้างลูกเรียนค่าเทอมเป็นแสน แต่เหลือเงินติดบัญชีแค่ 189 บาท
วันนี้ (18 ก.ย.) แฟนเพจ “เจ๊ม้อย v+” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุด เหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งแสดงความไม่พอใจ เมื่อพนักงานร้านอาหารได้ขอดูสลิปโอนเงิน เนื่องจากเงินไม่เข้าบัญชี พร้อมด่ากราดพนักงานเสียงดังอ้างว่ามีลูกเรียนค่าเทอมเป็นแสน
โดยเพจเจ๊ม้อย v+ ระบุข้อความว่า “พนักงานขอดูสลิปการโอนเงินจ่าย เพราะเงินไม่เข้าบัญชี หญิงสาวไม่พอใจ และไม่ยอมให้ดู แถมโวยวายใส่พนักงาน ทางพนักงานก็พยายามอธิบายแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆ” โดย “ทางต้นทางระบุว่า พนักงานขอดูสลิป แต่ลูกค้ากลับมาโวยวาย อ้างลูกตัวเองเรียนค่าเทอมเป็นแสน แต่ว่าตัวเองมีเงินติดบัญชี 189 บาท อีกทั้งเงินก็ไม่เข้าบัญชี ทางร้านก็ต้องขอดูสิ”
คลิกชมคลิปวีดีโอ