จำคุก ชายต๊อง หญิงเพี้ยน เซ็กซ์ครีเอเตอร์ดัง 6 ปี คดีพรากผู้เยาว์ปี 67

ชายต๊อง หญิงเพี้ยน เซ็กซ์ครีเอเตอร์ชื่อดัง ถูกจำคุกเป็นเวลา 6 ปี หลังนำวัยรุ่นหญิงวัย 16 ปี มาร่วมประเวณีโดยไม่ปิดบังใบหน้า แล้วถ่ายภาพและคลิปส่งต่อไปยังกลุ่มลับ เพื่อการค้า
วันนี้ (18 ก.ย.) เฟซบุ๊ก Chaitong Yingpeant ของ ชายต๊อง หญิงเพี้ยน เซ็กซ์ครีเอเตอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า "ชายต๊องติดคุกอยู่ตอนนี้ ใครอยากเยี่ยมให้ส่งข้อความมานะคะ" ท่ามกลางเพื่อนฝูงที่ทราบข่าวต่างสอบถามจำนวนมาก
โดยผู้ที่โพสต์ดังกล่าว คือ มารดาของขายต๊อง หญิงเพี้ยน ระบุว่า เจ้าตัวถูกจำคุกเป็นเวลา 6 ปี ก่อนส่งตัวไปยังเรือนจำอำเภอธัญบุรี ขณะนี้รอผลอุทธรณ์ เผื่อใครคิดถึงไปเยี่ยมได้ แต่หากซื้อของไปเยี่ยมหน้างานเอาเข้าไปไม่ได้ ในเรือนจำมีกฎระเบียบ จะสั่งของก็มีไลน์เฉพาะ วอนให้เกียรติกันด้วย
สำหรับชายต๊อง หญิงเพี้ยน คือนายธนพล (ขอสงวนนามสกุล) หรือบอส อายุ 30 ปี ถูกตำรวจไซเบอร์และชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง จับกุมที่บ้านพักย่านถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม. เมื่อเดือน ม.ค.2567 หลังถูกกล่าวหาว่านำวัยรุ่นหญิงวัย 16 ปี มาร่วมประเวณีโดยไม่ปิดบังใบหน้า แล้วถ่ายภาพและคลิปส่งต่อไปยังกลุ่มลับ Twitter และ Onlyfans เพื่อการค้า ซึ่งพบว่ามีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อรวม 4 คน