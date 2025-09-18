ม็อบเขมรป่วนชายแดน! ฉก ‘ลวดหนาม’ บ้านหนองหญ้าแก้วต่อหน้าทหารไทย (ชมคลิป)

เหตุการณ์ตึงเครียดชายแดนไทย–กัมพูชา บ้านหนองหญ้าแก้ว ชาวกัมพูชาหลายสิบคนถือไม้ปักหลักยั่วยุทหารไทย บางรายใช้ไม้สอยขโมยลวดหนามจากฝั่งไทยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ขณะที่กองกำลังไทยยังตรึงพื้นที่เข้ม
วันนี้ (18 ก.ย.) เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam หรือ “วาสนา นาน่วม” นักข่าวสายทหารชื่อดังของไทย โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ติดชายแดนไทย–กัมพูชา ในคลิปเป็นเหตุการณ์ประชาชนฝั่งกัมพูชาหลายสิบคนถือไม้ปักหลักอยู่ริมแนวชายแดน ลักษณะยั่วยุทหารไทย และมีบางรายใช้ไม้สอยขโมยเอาลวดหนามที่ฝ่ายไทยขึงไว้ตามแนวชายแดน
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ฉก ที เผลอ!! ม็อบเขมร บ้านหนองหญ้าแก้ว ฉก ลวดหนาม ต่อหน้าทหารไทย”
