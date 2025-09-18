ระทึกกลางเจ้าพระยา! กัปตันเรือลากจูงฝ่าวังน้ำวนวัดพนัญเชิงเกือบชนป้อมเพชร เจ้าท่าเตือนอย่าประมาท

เพจ “เปลว สีเงิน” เผยคลิปนาทีระทึกกัปตันเรือยนต์ลากจูงเรือโป๊ะฝ่ากระแสน้ำคอขวดวังน้ำวนวัดพนัญเชิง จนเกือบชนโบราณสถานป้อมเพชรริมแม่น้ำพระเจ้าพระยาฝั่งเกาะเมือง
วันนี้ (18 ก.ย.) เพจ “เปลว สีเงิน” ได้โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีระทึกกัปตันเรือยนต์ลากจูงเรือโป๊ะฝ่ากระแสน้ำคอขวดวังน้ำวนวัดพนัญเชิง ไม่เข้าโค้งเร่งเรือกระชากเต็มแรง กำลังไม่พอฉิวเฉียดเกือบชนระทึก เจ้าท่าเตือนอย่าประมาทน้ำแรง
ซึ่งเป็นภาพฉิวเฉียดนาทีระทึกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือยนต์ลากจูงเรือโป๊ะเหล็กลากพ่วงมาด้วยกัน 2 ลำ ฝ่ากระแสน้ำเจ้าพระยาช่วงวังน้ำวนหน้าวัดพนัญเชิง เข้าคอขวดแม่น้ำเจ้าพระยาที่กระแสน้ำไหลแรง ปรากฏว่าเรือโป๊ะที่ลากมาทั้งสองลำไม่เข้าโค้ง วิ่งพุ่งเข้าชนตัวโบราณสถานป้อมเพชรริมแม่น้ำพระเจ้าพระยาฝั่งเกาะเมือง
เรือยนต์ที่ลากมาออกแรงเร่งเครื่องกระชากเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่ม เชือกที่ใช้สำหรับโยงลากเรือถูกแรงกระชากเสียงดังเปี๊ยะ ผสมกับเสียงผู้ถ่ายคลิปลุ้นระทึก ตะโกนลั่นให้เรือเร่งเครื่อง พยายามจะดึงเรือโป๊ะทั้ง 2 ลำฝ่ากระแสน้ำให้ได้ เมื่อเรือไม่มีเบรก ประสบการณ์ของผู้ควบคุมเรือยนต์ สามารถลดความเร็วเรือโป๊ะแล้วลากเข้าโค้งเฉียดฉิวเกือบชนตอม่อป้องกันโบราณสถานป้อมเพชรนิดเดียว แล้วลากจูงฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่คอขวดลำน้ำเจ้าพระยาได้สำเร็จท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านนักท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านนายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา บอกว่าเคราะห์ดีพี่ผู้ควบคุมเรือยนต์มีประสบการณ์ แต่ก็ยังประเมินผิดพลาดจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คงคิดว่าลากเรือโป๊ะเบาหรือเรือเปล่า สามารถลากฝากกระแสน้ำได้ง่ายตามปกติ แต่ปีนี้กระแสน้ำไหลไปเจอน้ำเจ้าพระยาช่วงวังน้ำวนผิดปกติกระแสน้ำไหลวนไปทางหน้าวัดพนัญเชิง ผิดตำแหน่งไปจากทุกปีอย่างไม่ทราบสาเหตุ ผู้ประกอบการลากเรือจะต้องประเมินกำลังเครื่องยนต์ให้ดีกว่านี้มิฉะนั้นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ ในขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงมา 2,100 ลูกบาศก์เมตร กรมเจ้าท่ายังคงให้เดินเรือได้ตามปกติ ลดจำนวนพ่วงลงมาเหลือ 3 ลำ หากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงมาด้วยความเร็วน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็จะปิดการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักทันที เพื่อความปลอดภัย
คลิก>>>ชมคลิป