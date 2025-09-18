ระวังภัย! มิจฉาชีพยุคใหม่หลอกรับจ้างทำงานบ้านผ่านโลกออนไลน์ สุดท้ายโกงแม้เงินเพียง 30 บาท!

เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า มิจฉาชีพในโลกออนไลน์มีทุกรูปแบบ แม้จะเป็นเงินจำนวนน้อย แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ คุณจึงควรตรวจสอบข้อมูลและประวัติของผู้ให้บริการให้ดีก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพแชทพร้อมระบุข้อความเตือนภัย หลังถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานเกี่ยวกับการทำการบ้าน เขียนรายงาน คัดลายมือ หรือคัดลอกงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 30 บาท แต่ผู้จ้างขอผ่อนจ่ายและโอนเงินมาให้ก่อนเพียง 2 บาท
โดยผู้โพสต์เป็นสมาชิกของกลุ่ม "รับจ้างทำการบ้าน เขียนรายงาน คัดลอกงาน คัดลอกงานทุกชนิด" ซึ่งระบุราคาไว้ที่ 30 บาท แต่ผู้จ้างทยอยจ่ายมาทีละ 5 บาท ล่าสุด ทางผู้รับจ้างได้เผยภาพแชทขณะคุยกับผู้จ้าง ซึ่งผู้จ่างขอผ่อนจ่ายก่อน 2 บาท ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ยอดจริง 30 บาท จ่ายมาทีละ5 ทีละ2 บาท ควรทำยังไง คือแบบใจเย็นสุดๆแล้วนะ“
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ระมัดระวังมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ ซึ่งแม้จะเป็นเงินจำนวนน้อย แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ จึงควรตรวจสอบข้อมูลและประวัติของผู้ให้บริการให้ดีก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในรูปแบบนี้