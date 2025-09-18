ภาพประทับใจ! ทหารไทยจัดพิธีประดับยศกลางยอด "ภูมะเขือ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพล

กองทัพบกเผยคลิปพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลบนแผ่นดินไทยที่บริเวณยอดภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. เพจ "กองทัพบก Royal Thai Army" ได้โพสต์คลิปวิดีโอพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลบนแผ่นดินไทยที่บริเวณยอดภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
โดยทางเพจรายงานว่า “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 / กองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการฝึก ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ประจำปี 2568 และกำลังพลที่สำเร็จหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 141 ณ ธงชาติไทย ยอดภูมะเขือ ประเทศไทย”
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากว่า ขนลุก เห็นพี่ทหารทุกท่าน ชื่นชมและภูมิใจมากที่มีทหารคอยปกป้องแผ่นดินไทย ขอบคุณมากๆ ค่ะ, รักและเคารพเหล่าทหารหาญทุกท่านอย่างสูงสุดครับ, สมเกียรติสมศักดิ์ศรีชายชาติทหารที่สุด
คลิก>>>ชมคลิป