อินฟลูฯ สาวชื่อดังเข้าแจ้งความ ตกเป็นเหยื่อแก๊งเงินกู้ 2 เดือน สูญดอกเบี้ย 1.7 ล้าน

อินฟลูฯ สาวพลาดตกเป็นเหยื่อแก๊งเงินกู้ลวงโลก เพียง 2 เดือนสูญเงินดอกเบี้ย 1.7 ล้าน ตัดสินใจแจ้งความ มีพฤติกรรมข่มขู่จะใช้กำลังทำร้าย ส่งดอกช้าจะโพสต์สร้างความอับอาย ผู้กู้อีกรายเครียดจบชีวิตตัวเอง พบเส้นทางการเงินมโหฬาร ลุ้นตำรวจขออนุมัติออกหมายจับ
วันนี้ (17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ณัฏฐกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.อริย์ธัช อธิสุรีย์มาศ พนักงานสอบสวน สน.บางรัก ตกเป็นเหยื่อแก๊งเงินกู้โหด โดยระบุว่า เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาตนมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจออนไลน์อย่างเร่งด่วน ได้เห็นโฆษณาให้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากเฟซบุ๊ก จากการตรวจสอบพบว่า เป็นบัญชีเฟซบุ๊กของ น.ส.ชนิสรา (สงวนนามสกุล) มีข้อความโฆษณาเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปกู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 3,000,000 บาท รับจบรับผ่อนสินค้าแบรนด์เนม ทองคำ เป็นต้น
น.ส.ณัฎฐกานต์กล่าวต่อว่า ตนต้องการกู้ในวงเงิน 3,000,000 บาท จึงได้สอบถามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินกับบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว โดยผู้ให้กู้อ้างว่าผู้แจ้งจะต้องทำเครดิตในการกู้ยืมเงินก่อนเป็นวงเงิน 500,000 บาท เพราะเป็นลูกค้าใหม่ หากผ่อนชำระตรง จึงจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 3,000,000 บาทให้ พร้อมกับให้ตนเข้ากลุ่มแชตเฟซบุ๊กชื่อ "อนุมัติ 500,000" เป็นกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 500,000 บาท เพื่อสร้างเครดิต โดยตนได้รับเงินกู้ในวันที่ 7 มิ.ย. 2568 และถูกหักดอกเบี้ยไว้จำนวน 25,000 บาท ผู้แจ้งได้รับเงินกู้เป็นจำนวน 475,000 บาท และจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย 25,000 บาท รวมที่ถูกหักดอกเบี้ยแรกเริ่มรวม 6 วัน
“ดิฉันจำยอมต้องรับเงื่อนไขผู้ให้กู้ ทั้งที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะต้องการที่จะได้ยอดกู้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท โดยสร้างเครดิตความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้กู้ เมื่อปิดจบต้นและดอกเบี้ยในส่วน 5 แสนบาทแล้วจึงทวงถามถึงวงเงินกู้ 3 ล้านบาท แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ให้กู้อนุมัติเงินกู้เพิ่มเป็น 7 แสนบาทเท่านั้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อวัน เป็นจำนวน 3.5 หมื่นบาท และเงินค่าจัดทำเอกสาร 2.5 หมื่นบาท สรุปเพียงแค่ระยะเวลา 2 เดือนเศษ ดิฉันต้องเสียดอกเบี้ย และค่าเอกสารในการกู้ไปกว่า 1.7 ล้านบาท ส่งดอกเกินต้นไปแล้ว และไม่สามารถได้วงเงินกู้ 3 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจดิฉันได้ เรียกว่าเป็นการหลอกให้กู้แบบมีเงื่อนไขซ่อนเร้น จึงนำความมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตำรวจ” น.ส.ณัฎฐกานต์กล่าว
อินฟลูเอนเซอร์สาวผู้โชคร้ายรายนี้ยืนยันว่าตนได้รวบรวมหลักฐานสลิปธนาคารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งผู้ให้กู้ยังมีพฤติกรรมข่มขู่ จะใช้กำลังทำร้าย ยึดทรัพย์สินต่างๆ ของตน หากส่งดอกช้าแม้ยังไม่ข้ามวันจะนำไปโพสต์สร้างความอับอายให้กับผู้กู้ และยังอวดอ้างว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลให้การคุ้มครอง ดังนั้นเขาจึงไม่เกรงกลัวใครเพราะเส้นใหญ่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กดังกล่าวพบว่ามีการปล่อยเงินกู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชนิดไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง มีการใช้ถ้อยคำข่มขู่ผู้กู้อย่างเปิดเผย และยังมีผู้กู้รายหนึ่งเครียด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ที่กู้ยืมมาได้ จึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ในขณะที่ น.ส.ชนิสรายังได้โพสต์ข้อความมีเนื้อหาระบุว่า หนี้ 7 แสนยกให้เอาไปใช้บนสวรรค์ อาจเป็นการส่งสัญญาณข่มขู่ผู้กู้รายอื่นๆ อาจมีจุดจบเช่นนี้
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะขยายผลถึงแหล่งที่มาของเงินจำนวนนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร อีกทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ยังใช้ชีวิตอย่างหรูหรา มีทรัพย์สิน รถซูเปอร์คาร์ เดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยครั้ง โดยก่อนหน้านี้มีอาชีพค้าขายหมูปิ้ง เหตุใดจึงร่ำรวยผิดปกติในระยะเวลาอันสั้น