ไทยจ่อใช้ไม้แข็ง ย้ำกัมพูชาต้องถอนรุกล้ำชายแดน เตรียมใช้ขั้นตอนปราบจลาจลหากยังฝ่าฝืน

แหล่งข่าวความมั่นคงเผย ไทยเดินหน้าจัดการพื้นที่รุกล้ำชายแดน 17 จุด พร้อมหารือผู้ว่าฯ สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย หากเจรจาไม่คืบ เตรียมใช้ตำรวจปราบจลาจลตามขั้นตอน
วันนี้ (17 ก.ย.) แหล่งข่าวจากความมั่นคง เปิดเผยถึงการดำเนินการในทุกเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ในการที่จะให้ทางกัมพูชาออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไป ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตราด ที่พบ 17 จุดรุกล้ำ โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์รื้อลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว หรือที่หนองจาน จังหวัดสระแก้ว จะทำเป็นขั้นตอน
วันนี้ทางผู้ว่าจังหวัดสระแก้วและผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา จะพบกันและพูดเรื่องทั้งหมด เมื่อพูดกันวันนี้แล้ว ยังทำอย่างนี้อีก เราจะใช้ตำรวจปราบจลาจล เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นจากเบาไปหาหนัก ตามขั้นตอนการปราบจลาจล
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่ไทยได้ปฏิบัติมา เราสามารถชี้แจงให้องค์กรนานาชาติได้ทั้งหมด สำหรับการประชุม GBC ในวันที่ 10 ต.ค.68 คงไม่มีการเพิ่มเรื่องใดหารืออีก เพียงแต่จะเก็บและเคลียร์เรื่องที่กัมพูชายังติดค้างไทยอยู่ ที่ยังไม่ทำ จะไม่เปิดประเด็นเพิ่มแล้ว