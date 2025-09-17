วัดหรือแก๊งมาเฟีย? เจ้าอาวาสกระทืบพระลูกวัด เหตุขอย้ายวัดเพราะเห็นพฤติกรรมมั่วสุมน้ำท่อม

เพจ “อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ” เปิดคลิปเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง จ.สงขลา ทำร้ายร่างกายทุบตีพระลูกวัด เหตุขอย้ายวัดหนีหลังเพราะเห็นพฤติกรรมมั่วสุมน้ำท่อมในวัด
วันนี้ (17 ก.ย.) เพจ “อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ” ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในวัดแห่งหนึ่ง จ.สงขลา เผยให้เห็นขณะพระสงฆ์กำลังทำร้ายร่างกายพระสงฆ์อีกรูปหนึ่ง โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เหตุเกิดที่วัดศรีสว่างวงศ์ เกาะเสือ จังหวัดสงขลา พระบวชใหม่เห็นพระในวัดกินน้ำท่อม เกิดความกังวลกลัวว่าจะเสพยา จึงจะขอย้ายไปวัดใหม่
ไปกราบลาเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ย้ายวัด แล้วทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส แจ้งความแล้ว แต่เจ้าอาวาสเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่ดังมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ เกรงว่าเจ้าอาวาสจะวิ่งเต้น”
ต่อมา ทางเพจเปิดภาพพระผู้ก่อเหตุ พร้อมระบุว่า “โฉมหน้าเจ้าอาวาสกระทืบพระลูกวัด ใส่สบงแล้วทรงพลัง พระครูปลัดภูวนัย สุเมธโส เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงค์ หาดใหญ่ เขต2 ได้ทำร้ายร่างกายพระบวชใหม่ สาเหตุมาจาก พระบวชใหม่ได้พบว่า ในวัดได้มีการมั่วสุมเสพยาและกินน้ำกระท่อม จึงจะขอย้ายไปอยู่อีกวัด แต่เจ้าอาวาสเกิดความไม่พอใจ จึงทุบตีทำร้ายร่างกายพระบวชใหม่จนได้รับบาดเจ็บ“
คลิก>>>ชมคลิป