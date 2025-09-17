พ่อแม่ใจสลาย! พิตบูลขย้ำเด็ก 2 เดือนดับสลด เจ้าของสุนัขเผย "คงคิดว่าเป็นของเล่น"

สะเทือนใจ เด็กหญิงอายุ 2 เดือนถูกสุนัขพันธุ์พิตบูลกัดและขย้ำจนเสียชีวิตเจ้าของสุนัขอ้างว่ามันคงคิดว่าเด็กเป็นของเล่นหรือตุ๊กตา
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. สถานีตำรวจ สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี ว่ามีเด็กหญิงอายุ 2 เดือนถูกสุนัขพันธุ์พิตบูล กัดและขย้ำจนไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล เหตุเกิดในพื้นที่บ้านโรงสีใหม่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
หลังจากได้รับแจ้ง พ.ต.อ.เพชรกำแพง อยู่ยอด ผกก.สภ.เขาบางแกรก พร้อมด้วย ร.ต.ท.วุฒิชัย ไชยวุฒิ รองสารวัตร (สอบสวน) และตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังหนึ่ง พบสุนัขพันธุ์พิตบูล ชื่อ เจ้าบิ๊ก ปล่อยให้เดินอยู่ในตัวบ้าน เจ้าหน้าที่ไม่กล้าลงจากรถ โดยต้องให้นางเล็ก เจ้าของสุนัข นำสุนัขไปขังไว้ก่อน พร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้จุดเกิดเหตุภายในโรงจอดรถ พบรถนั่งเด็ก และของเล่นเด็กตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ และพบรอยคราบเลือด หยดเป็นทาง
นางเล็ก เจ้าของสุนัขพิตบูลเล่าว่า ตนได้เรียกนายดุสิต ซึ่งมีอาชีพรับซื้อของเก่า มาซื้อของเก่าที่บ้าน โดยนายดุสิตได้มากับ น.ส.กัณทิมา พร้อมลูกสาวอายุเพียง 2 เดือน ในระหว่างที่นายดุสิต และ น.ส.กัณทิมามาถึงก็ได้นำลูกสาววัย 2 เดือนมานั่งอยู่บนรถเข็น พร้อมด้วยของเล่นวางไว้ ก่อนที่ทั้งสองคนจะไปเก็บของเก่า
ระหว่างนั้นตนก็เดินออกมาดู โดยมีเจ้าบิ๊ก สุนัขพันธุ์พิตบูล อายุ 2 ปี เดินตามมาด้วย โดยเจ้าบิ๊กก็เดินไปที่เด็ก ก็ดมๆ หลังจากนั้นตนก็เดินกลับเข้าบ้าน โดยมีเจ้าบิ๊กเดินตามมาด้วย ในระหว่างนั้นเจ้าบิ๊กได้กลับหันไปหาเด็กที่นอนในรถเข็น คาดว่ามันคงคิดว่าเด็กเป็นของเล่นหรือเป็นตุ๊กตา สักพักเจ้าบิ๊กก็ใช้ปากคาบเด็กไปที่รางระบายน้ำ ตนได้ยินเสียงเด็กร้องก็รีบวิ่งตามไปไล่เจ้าบิ๊ก ก่อนรีบพาเด็กหญิงขึ้นรถเก๋งของตนขับไปโรงพยาบาลทันทีกระทั่งเสียชีวิต