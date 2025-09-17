ทัพภาค 1 ยันไม่มีแผนเผด็จศึกบ้านหนองจาน 26 ก.ย. ชี้โซเชียลฯ บิดเบือน

โฆษกกองทัพภาค 1 ยัน ไม่มีแผนปฏิบัติการเผด็จศึกเขมรที่บ้านหนองจาน 26 ก.ย.ชี้โลกโซเชียลฯ บิดเบือนจากการจากการแถลงข่าวที่เคยพูดถึงปฏิบัติการวันที่ 26 ก.ค.68 ช่วงการสู้รบ ย้ำยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง
จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความพร้อมภาพ พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาค1 และโฆษกทัพภาคที่ 1 โดยระบุว่า “หมดเวลาเจรจา ทัพภาค 1 เตรียมเข้าปฏิบัติการยึดคืนบ้านหนองจาน สระแก่ว 26 ก.ย.2568 นี้ หมดเวลาเจรจา โดยจะใช้แผนจักรพงษ์ภูวนาถ” นั้น พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ ได้ชี้แจงระหว่างการแถลงข่าวที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการใช้ถ้อยคำบิดเบือนจากคลิปคำกล่าวของ พล.ต.สุรวิชญ์ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ซึ่งได้พูดถึงการดำเนินการในพื้นที่แนวชายแดนช่วงการสู้รบเมื่อวันที่ 26 ก.ค.2568 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ กับพื้นที่บ้านหนองจาน จึงขอแจ้งให้ทราบ และไม่เผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ทั้งนี้ พล.ต.สุรวิชญ์ ยืนยันว่ากองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 จะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้มีการลงนามในการประชุม GBC ในวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา