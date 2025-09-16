เขมรปล่อยเพลง "Don't Thai to the World" สะเทือนโซเชียลกัมพูชา เนื้อหาปลุกปั่นชาตินิยม ประณามไทย

ชาวเน็ตกัมพูชาได้โพสต์วิดีโอเพลง "Don't Thai to the World" ที่มีเนื้อหาปลุกกระแสชาตินิยมและประณามประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยในมิวสิกวิดีโอมีนักร้องหญิงที่แต่งกายคล้ายทหาร พร้อมกับกลุ่มคนอีกหลายคน พวกเขายืนอยู่บนเนินเขาหิน ถือธงชาติหลายผืน เนื้อเพลงพาดพิงถึงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และใช้คำเชิงชาตินิยมที่มุ่งโจมตีประเทศไทยโดยตรง
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เฟซบุ๊กของชาวเน็ตกัมพูชาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเพลง "Don't Thai to the World" โดยในเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองหรือชาตินิยม นักร้องจะเป็นผู้หญิงที่สวมเครื่องแบบคล้ายทหาร มีหมวกลายพรางและผ้าพันคอที่มีตราสัญลักษณ์ประจำชาติ เธอจะยืนอยู่บนเนินเขาหินกับกลุ่มคนที่แต่งกายคล้ายทหารเช่นกัน พร้อมกับถือธงชาติต่างๆ เช่น ธงชาติสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และกัมพูชา
เนื้อหาของวิดีโอเป็นไปในทางประณามประเทศไทย โดยมีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งว่า "Don't Thai to the World" และมีการตัดสลับภาพระหว่างกลุ่มคนดังกล่าวกับเหตุการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีภาพการประท้วงหรือการเผชิญหน้ากันของทั้งสองประเทศ
โดยเนื้อเพลงซึ่งเป็นภาษาเขมรได้มีการแสดงคำบรรยายตลอดทั้งคลิป และมีการกล่าวถึง "คนไทย" "คนกัมพูชา" และคำอื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาเชิงชาตินิยม