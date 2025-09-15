“พี่กบ-สุเชาว์” โดนภรรยาแซวกลางโซเชียล หลังสัมภาษณ์แฟนบอลสาว กลายเป็นโมเมนต์สุดน่ารักสร้างรอยยิ้มแฟนบอล

โมเมนต์สุดฮาในรายการ BALLTHAI SHOWTIME เมื่อ “พี่กบ” สุเชาว์ นุชนุ่ม ถูกเพื่อนร่วมรายการแซวขณะสัมภาษณ์แฟนบอลสาว ก่อนภรรยาตามมาเติมสีสันด้วยคอมเมนต์สุดน่ารัก “มืออะเห้ย มือๆ” งานนี้เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนบอลทั่วโซเชียล
เป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนบอลไทยไปทั่ว หลังจาก "พี่กบ" สุเชาว์ นุชนุ่ม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและพิธีกรภาคสนามของรายการ BALLTHAI SHOWTIME โดนแซวกลางรายการ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรายการ BALLTHAI SHOWTIME เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ระหว่างช่วงพักครึ่ง "พี่กบ" สุเชาว์ได้รับหน้าที่สัมภาษณ์แฟนบอลสาวสวยของทีมพลังกาญจน์ ทำให้ "พี่แชมป์" ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน พิธีกรในสตูดิโออดไม่ได้ที่จะแซวขึ้นมาว่า "พี่กบดูเกร็ง ๆ เหมือนมีใครคุมหรือเปล่า" สร้างเสียงหัวเราะให้ทีมงานและผู้ชม
ล่าสุดความสนุกสนานได้ถูกส่งต่อมายังโลกโซเชียล เมื่อภรรยาของ "พี่กบ" สุเชาว์ ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจรายการด้วยข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า "มืออะเห้ย มือๆ" ซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่เรียกเสียงอมยิ้มและกระแสตอบรับจากแฟนบอลเป็นจำนวนมาก
แม้จะมีโมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน แต่ในชีวิตจริงนั้น สุเชาว์ นุชนุ่ม และภรรยามีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและรักกันมาก โดยภรรยาจะคอยให้กำลังใจสามีในการทำงานและเรื่องต่างๆ ในชีวิตผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความน่ารักและความเข้าใจในกันและกันของทั้งคู่