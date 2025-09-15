xs
"ดีพร้อม" โชว์ผลสำเร็จปี 2568 ปั้น 250 ผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดพรีเมียม ผ่านงาน VILLAGE FOR ALL ยกระดับสินค้าท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก

งานดีพร้อม (DIPROM) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่! VILLAGE FOR ALL ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้า แต่เป็น "ห้องทดลองการตลาด" ที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดพรีเมียม สร้างยอดขายทะลุเป้า และเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับกิจกรรม “VILLAGE FOR ALL” จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อม” (DIPROM) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 12–14กันยายนที่ผ่านมาโดยงานนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดพรีเมียมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

กิจกรรมดังกล่าวช่วยยกระดับผู้ประกอบการ OTOPและรายย่อยทั่วประเทศให้ก้าวสู่การเติบโตอย่างแท้จริงด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวครอบคลุม 6กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม,ของใช้ของตกแต่งและอาหาร,ผ้าและเครื่องแต่งกาย,ของที่ระลึก,ผลิตภัณฑ์แนว BCG (Upcycling Product)และการสร้าง Storytelling & Branding

นอกจากนี้โครงการยังมุ่งเสริมทัศนคติใหม่ (Mindset)ที่เข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเชื่อมโยงการเติบโตของทุกภาคส่วนและต่อยอดพลังจากฐานรากระดับชุมชน (Community)ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์เพื่อขยายโอกาสการจำหน่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นก่อนนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาทดสอบตลาดจริงภายในงาน “VILLAGE FOR ALL”

ตลอดปีงบประมาณ 2568การดำเนินงานของโครงการนี้ช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนกว่า 250รายทั่วประเทศจนสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดพร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริโภคตลอด 3วันมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000คนและเกิดการเก็บข้อมูลเชิงลึกกว่า 200ความคิดเห็นผ่านโซนOpinion
Station “1เสียงช่วยส่งเสริมซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องทดลองการตลาดที่มีชีวิตเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับเสียงสะท้อนโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ภายในงานยังมีโซน Pop-up Community Marketที่รวบรวมสินค้าชุมชนคุณภาพกว่า 500รายการ จากผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาจัดจำหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภคกลุ่มพรีเมียมเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ดร.พลาวุธวงศ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า “ความสำเร็จของงาน VILLAGE FOR ALLเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและการตลาดเชิงสร้างสรรค์สามารถยกระดับสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดจริงได้อย่างมั่นคงหัวใจสำคัญคือการฟังเสียงผู้บริโภคอย่างจริงจังผ่าน Opinion Stationซึ่งจะเป็นเข็มทิศให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจตลาดมากขึ้นขณะเดียวกัน Pop-up Community Marketยังเป็นช่องทางที่ช่วยเปิดตลาดใหม่ๆและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจรจาธุรกิจจริง”

ความสำเร็จของกิจกรรมนี้ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)ในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนแต่ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สามารถขยายผลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคต








