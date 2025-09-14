ตร.ร้อง! งานล้นทะลัก ทำปลดอายัดบัญชีช้า ชี้ระบบบัญชีม้าล้มเหลว ต้องแก้ใหม่

ตำรวจชั้นผู้น้อยโอด ทำหน้าที่ปลดอายัดบัญชี งานล้นทะลัก ทำปลดอายัดช้า อีกทั้งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องรับสายร้องเรียนจนแทบไม่ได้พักผ่อน ทำเจ้าหน้าที่หลายรายรู้สึกแบกรับไม่ไหว ด้านเพจดังชี้ระบบบัญชีม้าถือว่าล้มเหลว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางระบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
จากกรณีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายหน่วยงานได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารจำนวนมาก หลังพบความผิดปกติที่เกี่ยวโยงกับการฉ้อโกงและธุรกรรมผิดกฎหมาย หรือบัญชีม้า ส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากไม่สามารถใช้เงินในบัญชีได้ หลายรายร้องเรียนว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่กลับถูกอายัดไปด้วย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งการดำเนินธุรกิจ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการชำระหนี้สิน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (14 ก.ย.) เฟซบุ๊กเพจ “Drama-addict” โพสต์ถึงปัญหากรณีการอายัดบัญชี โดยสะท้อนข้อมูลจากตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำหน้าที่ปลดอายัดบัญชีว่า ”จากที่คุยกับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำหน้าที่ปลดอายัดบัญชีมา ปัญหาคือขั้นตอนการอายัดทำง่ายและเร็ว (ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีการคัดกรองข้อมูลตอนแจ้งมั้ยว่าเชื่อถือได้หรือไม่) ส่วนขั้นตอนปลดอายัด โยนให้ พนักงานสอบสวนในพื้นที่ทำ แถมยังให้ข้อมูลมาไม่ค่อยครบ ทำให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ งานล้นทะลัก เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยมี ปชช ก็โทรมาตามขอให้ปลดอายัดทั้งวันทั้งคืนยันตีสามตีสี่ไม่ได้หลับนอน
ซึ่งพนักงานสอบสวนแบกรับเรื่องนี้มาเป็นปีจนไม่ไหวกันหมดแล้ว ฝากถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ธนาคาร AOC อันนี้เรื่องใหญ่มาก ระบบที่วางไว้มันล้มเหลวเราต้องวางระบบในการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าใหม่หมดเลยครับ”