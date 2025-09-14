ป๊าด! หยุดยาว-ปิดเทอมมาเลเซีย รถติด 28 ชั่วโมง จากรัฐใกล้เมืองหลวงไปกลันตัน

วันหยุดยาวของมาเลเซียเนื่องในช่วงปิดเทอมและวันรวมชาติทำรถติดแหง็กจากรัฐติดกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังรัฐกลันตัน ทางตอนบนของประเทศ ชาวติ๊กต็อกรายหนึ่งขับกระบะเกียร์ธรรมดา ใช้เวลา 28 ชั่วโมง ขณะที่คนอื่นใช้เวลาบนยานพาหนะอย่างน้อยครึ่งวัน
วันนี้ (14 ก.ย.) สำนักข่าวซีนาร์ฮาเรียน (Sinar Harian) ของมาเลเซียรายงานว่า สภาพการจราจรจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ไปยังรัฐกลันตัน ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนบนของคาบสมุทรมาลายู ประสบปัญหาการจราจรติดขัดตั้งแต่วันศุกร์ (12 ก.ย.) และติดขัดอย่างหนักมากขึ้นเมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) เนื่องจากเป็นช่วงหยุดภาคเรียนของมาเลเซีย และวันหยุดยาวเนื่องในวันจัดตั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย หรือวันรวมชาติ โดยมีผู้ใช้รถใช้ถนนบางรายใช้เวลาเดินทางจากใจกลางเมืองของประเทศมาถึงรัฐกลันตันนานถึง 28 ชั่วโมง
ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งชื่อว่า Jihh ได้แบ่งปันประสบการณ์การขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ แบบเกียร์ธรรมดา จากเมืองสุไหงบูโลห์ รัฐสลังงอร์ ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ติดกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยังเมืองปาเซร์มาส รัฐกลันตัน โดยใช้เวลาการเดินทางที่ยาวนาน 28 ชั่วโมง กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ สภาพการจราจรแม้จะติดขัดแต่ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ โดยใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงในการเดินทาง ซึ่งสั้นกว่าสถานการณ์ในวันเสาร์ที่ปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยนายเช อับดุลเลาะห์ เช อาหมัด วัย 45 ปี ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า เขาใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมงเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองมะชัง รัฐกลันตัน โดยออกจากเมืองเกอลานา จายา รัฐสลังงอร์ เมื่อวันศุกร์ เวลา 7 โมงเช้า ถึงประมาณ 1 ทุ่ม รถติดอยู่ 3 ชั่วโมงที่เมืองคารัค รัฐปาหัง ก่อนเข้าสู่รัฐกลันตัน และติดอีก 3 ชั่วโมงที่เมืองกัวมูซัง เขาเลือกขับรถช่วงกลางวัน เพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วง แม้จะรู้ว่าเส้นทางต้องติดขัดแน่นอน
ขณะเดียวกัน น.ส.สุฮาดา ยะห์ยา นักศึกษาวิทยาลัยวัย 18 ปี ก็เล่าประสบการณ์คล้ายกัน เมื่อเธอโดยสารรถบัสจากเมืองมะละกา รัฐมะละกา ไปยังเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ใช้เวลาการเดินทางเกือบ 14 ชั่วโมง โดยรถบัสออกจากสถานีขนส่งมะละกา เซ็นทรัล ตอน 2 ทุ่มของวันศุกร์ กำหนดถึงตอน 7 โมงเช้าวันเสาร์ แต่มาถึงจริงๆ ตอน 11 โมงเช้า การเดินทางที่ยาวนาน รวมทั้งการติดที่เมืองคารัก ทำให้เวียนหัวและคลื่นไส้เพราะอยู่ในรถนานเกินไป