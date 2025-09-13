ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมจากประเทศจีน งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมโดย คณะกายกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันนี้ 13 กันยายน 2568 เวลา 19.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดง
กายกรรมโดย คณะกายกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางณินทิรา โสภณพนิช และนางเฟลอ เดอ กูริแยร์ เดอ กัสเตลเนา (Mrs. Fleur de CURIERES de CASTELNAU) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดงาน และการจัดแสดงกายกรรม โดยคณะ “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) ซึ่งเป็นการแสดงเปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตร การแสดง
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดง ชุดที่ 1 ประกอบด้วย เกลียวคลื่นลูกที่เก้า (การแสดงโหนเสา)
ล่าฝันบนฟากฟ้า (การแสดงโหนไม้ค้ำสูง) จังหวะกลอง (การแสดงกลองลูกล้อ) บทเพลงท่ามกลางสายฝน
(การแสดงเล่นลูกบอล) และนักล่าลม (การแสดงจักรยานผาดโผนชาย) และทอดพระเนตรการแสดง ชุดที่ 2 ประกอบด้วย เจดีย์ถ้วย (การแสดงกายกรรมถ้วยช้อน) นักรบศักดิ์สิทธิ์ (การแสดงกายกรรมลอดห่วง)
คริสตัลกลางหิมะขาว (การแสดงกายกรรมดัดตัวพร้อมถ้วยแก้ว) คอนแชร์โต (จินตนาการขาวดำ – การแสดง
ทรงตัวและรักษาสมดุล) และหญิงโฉมงาม (การแสดงกายกรรมโยนโกร่ง)
เมื่อจบการแสดงแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินนักแสดง จากคณะ “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
การจัดการแสดงกายกรรมโดยคณะ “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) เป็นคณะกายกรรมอันดับหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2493 โดย นายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นคณะกายกรรมระดับชาติชุดแรกที่รัฐบาลกลางจัดขึ้นหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังเป็นคณะการแสดงคณะแรกที่เดินทางไปจัดการแสดงในต่างประเทศในนามของจีนยุคใหม่ จึงได้รับการยกย่องในฐานะ “คณะกายกรรมอันดับหนึ่งแห่งจีนยุคใหม่” และ “ดรีมทีม” ของวงการกายกรรมจีน นักกายกรรมของคณะ ฯ ล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชำนาญ จนสามารถแสดงท่วงท่าและลีลาที่ท้าทายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์
โดยคณะ ฯ ได้รางวัลเหรียญทอง 74 รางวัล และเหรียญทองเกียรติยศอีก 10 รางวัล จากเวทีการแข่งขัน
ทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งการแสดงกายกรรมโดยคณะ “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) เป็นหนึ่งในการแสดงในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 15 ตุลาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร