ชาวบ้านสุดทน! ถนน 210 หนองบัวลำภู -อุดรฯ วุ่นไม่จบ ด่านชั่งซ้ำซ้อน เสี่ยงใช้งบไม่โปร่งใส

ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 210 ช่วง หนองบัวลำภู–อุดรธานี ฝั่งขาออก หลังพบการสร้าง ด่านชั่งน้ำหนักแห่งใหม่ ห่างจากเดิมเพียงไม่กี่กิโลเมตร แต่กลับสร้างบนฝั่งถนนที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่ง ผ่าน ทำให้ตั้งข้อสงสัยถึงความจำเป็นของโครงการ และความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถึงปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 210 ช่วง หนองบัวลำภู–อุดรธานี ฝั่งขาออก ซึ่งกลายเป็น “แหล่งรวมปัญหา” สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ ตำบลนาคำไฮ ถึง ตำบลวังสำราญ ระหว่าง กม.70+148 ถึง กม.71+132 ซึ่งเป็นจุดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
โดย ชาวบ้านพบว่า มีการ ก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักแห่งใหม่ บนถนนสายเดียวกัน ห่างจากด่านเดิมเพียงไม่กี่กิโลเมตร และที่น่าสงสัยคือ ด่านใหม่นี้สร้างอยู่ ฝั่งถนนที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน แต่กลับไม่สร้างอีกฝั่งที่มีรถบรรทุกวิ่งจริง ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ
แม้ในขณะนี้ด่านใหม่ ยังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ แต่พบว่ามีการ ติดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานลงพื้นที่แล้ว ชาวบ้านยิ่งกังวลมากขึ้นว่า การก่อสร้างอาจเป็นการ ใช้งบประมาณซ้ำซ้อน โดยไม่มีความชัดเจนเรื่องความจำเป็นในการดำเนินการ อีกทั้งยังพบว่า ฝั่งที่สร้างด่านใหม่ แม้จะมีรถวิ่งผ่าน แต่กลับ ไม่มีการตรวจจับ ขณะที่อีกฝั่งที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก กลับไม่ได้สร้างด่านใด ๆ เพิ่มเติม
ล่าสุด ชาวบ้านได้รวมตัวกันไปที่ด่านลอยที่มีการตั้งบริเวณชุมชน ทั้ง 2 ฝั่ง โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุที่ต้องมาตั้งด่านเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านคอลเซนเตอร์ 1856 พบความเดือดร้อนอยากให้มาตั้งด่าน แต่ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ถึงเลือกจุดหน้าชุมชน พร้อมทั้งระบุว่าจะตั้งเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีหลายคนมองว่าจุดอื่นที่เหมาะสมจะตั้งด่านมันมี โดยชาวบ้านอยากให้ย้ายด่านไปที่ ที่เหมาะสมกว่านี้ เพราะด่านลอยด่านนี้ ทำให้เกิดปัญหาด้านจราจรตามมา เนื่องจากชุมชนมีรถที่รับส่งนักเรียน รถผู้ปกครอง และการจราจรที่หนาแน่นอยู่แล้ว จึงไม่เข้าใจถึงเจตนาของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่สร้างปัญหาเพิ่มทั้งการจราจรทั้งมลภาวะ ทั้งเสียงและปัญหาจากฝุ่นรถบรรทุกที่ต้องเบรกเพื่อเข้าด่าน
พร้อมทั้งมีข้อสังเกตในการตั้งด่านนี้ เพื่อเอื้อจุดประสงค์ให้พวกพ้องหรือฝ่ายใดกันแน่ เพราะพบว่าจะมีการนำด่านชั่งน้ำหนักมาลงในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จ แต่ขณะช่วงเวลานี้ที่มีเพียงกลุ่มรถบรรทุกหินเจ้าหน้าที่กลับตรวจสอบแค่ใบชั่งน้ำหนัก ไม่มีการนำตราชั่งมาวัดน้ำหนักจริงและมีการอ้างว่าสาเหตุที่ต้องตั้งด่านตรงนี้เพราะมีประชาชนเดือดร้อนแจ้งเรื่องผ่านคอลเซ็นเตอร์โดยไม่ระบุชื่อไม่มีตัวตน แต่ในขณะที่ประชาชนผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนที่ด่านมีตัวตนแต่เจ้าหน้าที่กลับนิ่งเฉย
โดยได้มีการสอบถามแม่ค้าบริเวณหน้าโรงเรียนเพิ่มเติมถึงความเดือดร้อนของการตั้งด่านลอย โดยแม่ค้าขายน้ำรายหนึ่งได้ระบุว่า “หากมีการตั้งด่านแบบนี้ที่ไหน บริเวณนั้นจะพังเละเทะ เพราะเชื่อว่ารถบรรทุก ต้องคอยหลบหลีกด่านขับเข้าไปตามถนนสายในหมู่บ้าน สร้างความเดือดร้อนทำถนนที่ไม่ได้สร้างมารองรับรถบรรทุกพังซ้ำ สร้างปัญหาซ้ำซ้อนขึ้น และด่านลอยจุดหน้าชุมชนก็สร้างอันตรายแก่นักเรียนเพราะด่านทำให้รถติดยาวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอีกปัญหาคือการสร้างด่านปิดทางเข้าของบ้านของชาวบ้านก็สร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะหญิงชราไม่มีทางเข้าออก และบ้านก็มีพื้นที่แค่นั้น กลายเป็นพื้นที่ตาบอดไร้ทางเข้าออก โดยแม่ค้าทิ้งท้ายว่าสร้างความเดือดร้อนให้กันทุกคน