รู้จัก “Rucking” ออกกำลังกายสไตล์ทหาร เดินแบกน้ำหนักเสริมกล้าม–เผาผลาญ–ถนอมข้อ

วิธีออกกำลังกายแบบ “Rucking” กำลังถูกจับตาหลังเหตุชวนแตกตื่นที่บางบอน แท้จริงคือการเดินแบกน้ำหนักคล้ายทหารฝึกภาคสนาม ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เผาผลาญพลังงาน และลดแรงกระแทกต่อข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากฟิตร่างกายโดยไม่ต้องวิ่งหนัก
จากกรณี เหตุการณ์ชวนระทึกเกิดขึ้นย่านบางบอน หลังมีผู้แจ้งพบชายต้องสงสัยพกสิ่งคล้ายระเบิดผูกอยู่รอบตัว เดินกลางซอยเอกชัย 76 เจ้าหน้าที่รีบเข้าตรวจสอบ ก่อนพบว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงถุงทรายหนัก 20 กิโลกรัมที่คุณลุงวัย 60 ใช้ใส่ออกกำลังกายทุกเช้า
ล่าสุด วันนี้ (14 ก.ย.) เพจ “Drama - addict”ได้ออกมาโพสต์ข้อความ อธิบายถึงถุงทรายที่คุณลุงวัย 60 พันรอบตัว โดย วิธีการนี้เรียกว่า "Rucking"
Rucking คือการเดินออกกำลังกายในขณะที่สะพายเป้หรือใส่เสื้อกั๊กที่มีน้ำหนัก เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยมีที่มาจากวิธีการฝึกของทหารที่ต้องแบกสัมภาระหนักๆ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
ประโยชน์ของการ Rucking
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ การแบกน้ำหนักช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้มากกว่าการเดินปกติ
เพิ่มการเผาผลาญ ช่วยให้การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมีความเข้มข้นมากขึ้น
ปลอดภัยต่อข้อต่อ เป็นการออกกำลังกายแบบ Low Impact หรือมีแรงกระทำต่อข้อต่อต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่วิ่งไม่ไหวหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่า
ปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถทำตามได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระเป๋าเป้ที่แข็งแรงแล้วใส่ถุงทรายหรือแผ่นน้ำหนักลงไป หรือจะเลือกซื้อเสื้อกั๊กถ่วงน้ำหนักสำเร็จรูปก็ได้
เหตุการณ์ของคุณลุงที่สะพายถุงทรายออกกำลังกายครั้งนี้ แม้จะสร้างความตกอกตกใจให้กับผู้คนในตอนแรก แต่ก็ได้จุดประกายให้หลายคนหันมาสนใจวิธีการออกกำลังกายแบบ Rucking มากขึ้น ซึ่งนับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการฟิตร่างกายโดยไม่สร้างภาระให้ข้อต่อ