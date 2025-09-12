กทม.ประกาศเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เขตประเวศ เร่งตามหา “ปีโป้” สุนัขที่พลัดหลงหวั่นติดเชื้อ

กทม.เร่งเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า หลังพบสุนัขติดเชื้อย่านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ คุมเข้มกักดูอาการสุนัขเสี่ยง 9 ตัวนาน 6 เดือน พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันฟรี ขณะเดียวกันยังตามหาสุนัข “ปีโป้” ที่พลัดหลงเพื่อสังเกตอาการด่วน
กรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 49 แขวงหนองบอน เขตประเวศ และชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ให้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า หลังตรวจพบสุนัขติดเชื้อในพื้นที่
จากการตรวจสอบที่ศูนย์ควบคุมสุนัข กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ซึ่งรับสุนัขต้องสงสัยเข้ากักกัน โดย สพ.ญ.พชรอร สมบูรณ์วิจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 9 กันยายน ว่าสุนัขที่นำมากักตัวพบเชื้อพิษสุนัขบ้า จากนั้นวันที่ 10 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสุนัขที่มีประวัติใกล้ชิดกับสุนัขที่ป่วย รวม 9 ตัว (ทั้งที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัด) มาแยกกักโรคเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
สุนัขทั้ง 9 ตัวจะต้องถูกกักดูอาการเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้พ้นระยะฟักตัวของโรค โดยในพื้นที่ยังไม่พบรายงานสัตว์ป่วยเพิ่มเติม รวมถึงยังไม่มีประชาชนแจ้งพบอาการต้องสงสัยในสัตว์เลี้ยง
อย่างไรก็ตาม เจ้าของสุนัขที่เสียชีวิตยืนยันว่า ยังมีสุนัขเลี้ยงอีกหนึ่งตัวที่หายไป คือพันธุ์ผสมพุดเดิ้ล-ชิสุ สีขาวดำ ชื่อ “ปีโป้” พลัดหลงออกจากบ้าน ม.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 49 เขตประเวศ โดยขอให้ประชาชนที่พบเห็นช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อจับกักดูอาการ
ด้านมาตรการป้องกัน สำนักอนามัย กทม. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ง กทม.จัดให้บริการฟรีปีละ 2 ครั้ง (มีนาคมและกันยายน) ที่คลินิกสัตวแพทย์ทั้ง 8 แห่ง พร้อมทั้งจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชน ล่าสุด คลินิกสัตวแพทย์ 3 ศูนย์วัดธาตุทอง ได้ออกบริการที่มัสยิดบ้านดอน เขตวัฒนา โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงจำนวนมากมารับวัคซีน
ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา หน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าวได้ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไปแล้วกว่า 500 ตัว และยังไม่มีรายงานพบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพิ่มเติม