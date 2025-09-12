แตกตื่นทั้งซอย! ชายสูงวัยผูกถุงทรายเดินออกกำลังกาย ถูกเข้าใจผิดคิดว่าพกระเบิด

เหตุการณ์ชวนระทึกเกิดขึ้นย่านบางบอน หลังมีผู้แจ้งพบชายต้องสงสัยพกสิ่งคล้ายระเบิดผูกอยู่รอบตัว เดินกลางซอยเอกชัย 76 เจ้าหน้าที่รีบเข้าตรวจสอบ ก่อนพบว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงถุงทรายหนัก 20 กิโลกรัมที่คุณลุงวัย 60 ใช้ใส่ออกกำลังกายทุกเช้า
วันนี้ (12 ก.ย.) เพจ“อปพร.เขตบางบอน“ ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ระทึกโดยระบุว่า ”รับแจ้งพบชายต้องสงสัยพกพาวัตถุคล้ายวัตถุระเบิดผูกรอบตัว เดินอยู่กลางซอยเอกชัย 76 ในเวลา 10.30 น. ศูนย์อปพร.เขตบางบอน รับแจ้ง กลางซอยเอกชัย 76 มีชาย แต่งตัวประหลาด มีการพกพาวัสดุคล้ายระเบิด โดยผูกอยู่รอบตัว โดยมีการโทรแจ้ง 191 ไปด้วย ศูนย์อปพร.เขตบางบอน จึงให้กำลัง อปพร.เขตบางบอน ตรวจสอบและลองสังเกตุการณ์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สน.บางขุนเทียน
จากการตรวจสอบ พบคุณลุงอายุประมาณ 60 ปี ตามภาพที่ผู้แจ้งส่งมา โดยจากการพูดคุยกับคุณลุง คุณลุงหัวเราะแจ้งว่า เค้าใส่อุปกรณ์หรือชุดที่ผูกติดกับถุงทราย มีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม เพื่อเดินออกกำลังกาย เป็นประจำทุกเช้า ชาวบ้านแถวนี้ทราบดี ไม่ใช่วัตถุระเบิดแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า คนแจ้งเหตุน่าจะเป็นเพียงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา พบเห็นคุณลุง จึงตกใจและมีการแจ้งเหตุดังกล่าว โดยยืนยันไม่ใช่วัตถุระเบิด เป็นเพียงถุงบรรจุทรายเท่านั้น
ทั้งนี้ ต้องชื่นชมประชนชนในซอยเอกชัย 76 ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เมื่อพบสิ่งปกติ ไม่ปล่อยผ่าน มีการแจ้งเหตุและบันทึกภาพเพื่อประสานงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ขอชื่นชม สุดท้ายคุณลุงก็ฝากมา ขอโทษที ทำให้เข้าใจผิด“
ด้านเพจ "Drama-addict" ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าถุงชนิดดังกล่าวระบุว่า “ถถถถถถ เรียกว่ารัคกิง
(rucking) หมายถึงการแบกเป้หรือใส่เสื้อถ่วงน้ำหนักแล้วเดินออกกำลังกาย เป็นวิธีออกกำลังกายที่ช่วยผลาญพลังงานมากกว่าการเดินกับสุขภาพ เหมาะกับคนที่ชอบเดินแล้วอยากเพิ่มความเข้มข้นในการเดินให้หนักขึ้น"