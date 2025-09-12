ไทยพีบีเอสชวนฟัง “PHAR TALK Podcast” เข้าใจนักบวชในมุมมนุษย์ ผ่าน 12 เรื่องจริงแห่งศรัทธาและการเรียนรู้ชีวิต

ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ และ VIPA จับมือสวนโมกข์กรุงเทพ และมนุษย์ต่างวัย เปิดตัวรายการ “PHAR TALKs Podcast” รายการที่ต่อยอดมาจากเวที “พระทอร์ก” (PHAR TALKs) ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงก่อนและหลังการบวชของ 12 นักบวช ทั้งพระสงฆ์ ภิกษุณี และแม่ชี เพื่อเข้าใจและมองพระในฐานะมนุษย์และมองพุทธให้เป็นวิถีชีวิต รับฟังได้ทุกวันศุกร์ ทาง Thai PBS Podcast เวลา 19:00 น. และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ VIPA เริ่ม 10 ตุลาคม 2568
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับสวนโมกข์กรุงเทพ และมนุษย์ต่างวัย เปิดตัวรายการ “PHAR TALKs Podcast” โดยมีนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านเทคโนโลยี เป็นตัวแทนจากไทยพีบีเอสร่วมกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้
นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า รายการ “PHAR TALKs Podcast” รายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริง ทั้งก่อนและหลังการบวชของ 12 นักบวช ทั้งพระสงฆ์ ภิกษุณี และแม่ชี กับการค้นพบเบื้องลึกของการเผชิญกับความทุกข์ ความกลัว และการต่อสู้กับกิเลสในใจ โดยเรื่องของแต่ละคนจะสะท้อนให้สังคมเห็นว่า พระก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เลือกเส้นทางการบวชเรียนเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ทำให้สังคมสามารถทำความเข้าใจและมองพระในฐานะที่เป็นมนุษย์และมองพุทธให้เป็นวิถีชีวิต
PHAR TALKs Podcast เริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา มีพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ มาให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “พระมีไว้ทำไม” ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคะนันท์ ที่ช่วยนำเสนอประเด็นอย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่าย และจะมีแขกรับเชิญเป็นคณะนักบวช ภิกษุ ภิกษุณีและแม่ชี 12 รูป/ท่าน ในแต่ละตอน ได้แก่
•พระไพศาล วิสาโล / เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
•พระมหาจักรธร อตฺถธโร / วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
•พระครูธรรมธร อานนท์ กนฺตวีโร / วัดทอง กรุงเทพมหานคร
•พระมหาขุนพล สมจิตฺโต / วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
•พระอิทธิยาวัธย์ โชติปัญโญ / วัดนิคมประทีป จ.ตรัง
•พระวิชิต ธมฺมชิโต / ศูนย์สันติภาวัน (สถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย) จ.จันทบุรี
•พระครูธรรมรัต / วัดณาณเวศกวัน จ.นครปฐม
•พระเอกวีร์ มหาญาโณ (พระอั๋น) / วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
•พระมหาชุมพร ธัมมโฆสโก / วัดเหล่าอาภรณ์ จ.ยโสธร
•แม่ชีศิรินาถ ธีรปัญญา / อาศรมธรรมรักษา จ.นครราชสีมา
•ภิกษุณีนิรามิสา / หมู่บ้านพลัมประเทศไทย (ศูนย์ฝึกสมาธิ) จ.นครราชสีมา
•ภิกษุณีธัมมกมลา / ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม เกาะยอ จ.สงขลา
สามารถติดตามรายการ PHAR TALKs Podcast ได้ทุกวันศุกร์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Thai PBS Podcast และรับชมย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน VIPA หรือ www.VIPA.me ได้ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2568
