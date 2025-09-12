รักแท้มีอยู่จริง! คู่รักจาก TinderⓇ คว้าแหวนเพชรจาก Aurora Diamond ไปครอง !!!

เมื่อ TinderⓇ เป็นเหตุ... จาก “Match เดียว” สู่รักตลอดไปเมื่อการหมั้นของคนดังกำลังเป็นกระแสฮิตในโซเชียล คู่รักสุดโชคดีคู่นี้ได้สานเรื่องราวความรักสุดพิเศษอย่างมีสไตล์ ด้วยแหวนเพชรแท้กะรัตมูลค่าครึ่งล้านบาทเพื่อฉลองความรักที่งดงาม
เพราะความรักในยุคดิจิทัลไม่เคยมีข้อจำกัด และความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นทุก ๆ 3 วินาทีบน TinderⓇ และทุก Match อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งยิ่งใหญ่ TinderⓇ แอพพลิเคชั่นหาคู่ระดับโลก และออโรร่าไดมอนด์ (Aurora Diamond) แบรนด์เครื่องประดับเพชรคุณภาพที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันสร้างโมเมนต์แห่งความรักสุดประทับใจผ่านแคมเปญ “แจกจัดหนัก เพชรกะรัตครึ่งล้าน” ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่รักที่พบกันบน Tinder ส่งเรื่องราวความรักเข้าประกวด เพื่อชิงแหวนเพชรแท้ 2 วง มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท จาก Aurora Diamond พร้อมประกาศผลผู้โชคดี อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!
จากผู้สมัครหลายร้อยคู่... สู่เพียงหนึ่งเรื่องราวที่เอาชนะหัวใจทุกคน
แคมเปญนี้เปิดรับเรื่องราวความรักจากคู่รักที่ “Match กันบน Tinder”ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมหลายร้อยคู่ทั่วประเทศ และแต่ละเรื่องราวล้วนสะท้อนถึงความรักในหลากหลายรูปแบบ บางคู่เพิ่งเริ่มต้น และบางคู่ก็กำลังวางแผนอนาคตร่วมกัน
คุณศกุนต์กานต์ และ MR. Elliott คือคู่รักที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศ ผ่านเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากการ “Match” กันบนแอพ Tinder จนกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น จริงใจ และงดงามอย่างลึกซึ้ง
จากผู้เข้าร่วมแคมเปญทั่วประเทศ เรื่องราวของคุณศกุนต์กานต์ และคุณ Elliott กลับโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยความเรียบง่ายและจริงใจ คุณศกุนต์กานต์ เปิดเผยว่า ไม่เคยคิดว่าจะพบรักในอายุ 34 ปี โดยในปี 2567 เธอได้พบกับคุณ Elliott บน Tinder จากความสัมพันธ์ระยะไกลที่เจอกันเพียงครั้งเดียวในประเทศไทยแต่ความสัมพันธ์กลับพัฒนาอย่างจริงจังและรวดเร็วเมื่อคุณ Elliott ได้ตัดสินใจเลือกเดินตามหัวใจของตัวเอง ด้วยการลาออกจากงานในสหรัฐฯ และย้ายมาประเทศไทย ด้วยความอบอุ่น ขี้เล่น และมีน้ำใจ ฝ่ายชายสามารถเอาชนะใจครอบครัวไทยของคุณศกุนต์กานต์ได้ก่อนจะขอแต่งงานในเดือนสิงหาคม และตอนนี้ได้วางแผนแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
แหวนเพชรแท้…ไม่ใช่แค่ของรางวัล แต่คือสัญลักษณ์ของคำว่า “ตลอดไป”
แหวนเพชร 2 วง จาก Aurora Diamond ที่มอบให้ผู้โชคดีในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงของรางวัล หากแต่เป็น ตัวแทนของคำมั่นสัญญา การเริ่มต้นใหม่ และการยืนยันว่ารักแท้ในยุคดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้จริง
ในวันที่ความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นผ่านหน้าจอ แหวนวงนี้ก็ได้กลายเป็นหลักฐานว่า ความรักที่เริ่ม บน Tinder อาจนำไปสู่อนาคตที่มั่นคงและสวยงาม
“Tinder และ Aurora Diamond ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี และขอบคุณทุกคู่รักที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา แคมเปญนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความรักที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์สามารถงดงามและยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้ความรักในรูปแบบใด”
สามารถติดตามเรื่องราวความรักของผู้ชนะได้ทาง : Facebook: Aurora Diamond