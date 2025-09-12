Coin Dragon ผู้นำด้านเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติระดับสากล สู่การขยายธุรกิจในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ทุกคนใช้งานและฝากเหรียญให้สะดวกยิ่งขึ้น

ในยุคที่สังคมไทยก้าวสู่ Cashless Society อย่างเต็มตัว ผ่านระบบ Thai QR Payment และ PromptPay ที่มีการทำธุรกรรมกว่า 71 ล้านครั้งต่อวัน หลายคนอาจรู้สึกว่า “เหรียญ” กลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ ร้านค้าหลายแห่งไม่สะดวกที่จะรับเหรียญ และผู้คนจำนวนมากต่างเก็บเหรียญไว้เต็มบ้านโดยไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไร ทั้งที่ในความเป็นจริง เหรียญกษาปณ์ยังหมุนเวียนอยู่ในสังคมไทยมากกว่า 38,000 ล้านเหรียญ มูลค่าเกือบ 90,000 ล้านบาท นี่คือเงินมหาศาลที่นอนนิ่ง และรอการนำกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
บริษัท ดรากอน เทคโนโลยี บางกอก จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Coin Dragon ผู้นำด้านเครื่องฝากเหรียญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ในประเทศไทย จึงได้มีการขยายธุรกิจเข้ามาอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี ค.ศ.2023 เริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มร.ริชาร์ด เอริค โคเลน ผู้ก่อตั้งและ CEO กลุ่มธุรกิจ Dragon Technology Global Pte. Ltd. บริษัทแม่ของบริษัท ดรากอน เทคโนโลยี บางกอก จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า “Coin Dragon ได้ขยายการให้บริการมายังประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่มีเหรียญและไม่ได้นำมาใช้งาน ให้ทุกคนสามารถใช้เหรียญที่เก็บไว้เหล่านั้น มาใช้ยังช่องทางต่างๆตามที่ต้องการ ทั้งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือฝากธนาคารได้อย่างง่ายดาย” และทางคุณเล็ก อภิญญา สิงขร ผู้จัดการใหญ่และหุ้นส่วนธุรกิจในไทย บริษัท ดรากอน เทคโนโลยี บางกอก จำกัด ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “เป้าหมายของเราคือการให้บริการโซลูชั่นฝากเหรียญที่ดีที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนจากผู้ให้บริการเอกชนรายใดในไทย โดยมุ่งเน้นกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงต้น และขยายการให้บริการไปทั่วประเทศภายใน 1-2 ปี เราจึงได้มีการร่วมมือกับหลายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งช่องทางการชำระเงินและจุดพื้นที่ให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน”
ปัจจุบัน(สิงหาคม ค.ศ.2025) มีเหรียญนำมาฝากที่ตู้ Coin Dragon จำนวนรวมมากกว่า 50 ล้านเหรียญตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใช้งานจริงจากสังคม ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนคลายภาระจากการพกเหรียญ แต่ยังช่วยให้เหรียญกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มสภาพคล่อง และอำนวยความสะดวกในการจัดการเหรียญของธนาคารและร้านค้า โดยตู้ฝากเหรียญอัตโนมัติ Coin Dragon เป็นผู้ให้บริการรายเดียว ที่ผู้ใช้สามารถฝากเหรียญได้ทุกมูลค่าตั้งแต่ 25 สตางก์, 50 สตางก์, 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท และ 10 บาท โดยง่าย ไปยังช่องทางต่างๆทั้งบัตร Rabbit กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ True Mone, Shopee Pay และ Line Pay รวมไปถึงการฝากธนาคารและบริการอื่นๆอีกมากมาย และยังมีช่องทางการฝากแบบฟรีค่าธรรมเนียม เป็นแอป ชื่อ Dragon Rewards โดยจะแปลงยอดเงินเป็นแต้มสำหรับแลกซื้อคูปองอิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Lotus’s, Big C, Tops, Central และ Lazada สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://th.coindragon.io
สำหรับ ผู้นักลงทุนที่สนใจเป็นเจ้าของตู้ฝากเหรียญอัตโนมัติ Coin Dragon ไม่ใช่แค่ธุรกิจตู้ฝากเหรียญ แต่คืออีกโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไร้เงินสด ที่มีศักยภาพเติบโตมหาศาล และปัจจุบันได้มีการเปิดให้สามารถลงทุนเป็นเจ้าของตู้ได้แล้ว พร้อมการรับประกันทุกชิ้นส่วนถึง 3 ปี และมีเจ้าหน้าที่ของทาง Coin Dragon เข้าตู้แลจัดการตู้ทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดการเหรียญที่รับมาจากผู้ใช้บริการ โดยเจ้าของตู้ทำหน้าที่เพียงจัดหาพื้นที่ติดตั้ง และที่เหลือทางทีม Coin Dragon ช่วยดูแลจัดการให้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตู้ฝากใช้พื้นที่เพียง 1×1 เมตร และเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทุนครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ระยะยาวจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการฝากเหรียญ ขณะที่ตลาดยังมีเหรียญมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทหมุนเวียนอยู่ ธุรกิจนี้จึงเป็นทั้งการแก้ปัญหาสังคมและโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ดรากอน เทคโนโลยี บางกอก จำกัด
ดรากอน เทคโนโลยี บางกอก เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.2023 ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Dragon Technology Global Pte. Ltd ซึ่งทำการบริหารจัดการและให้บริการเครื่องฝากเหรียญ Coin Dragon ในฮ่องกง, สิงคโปร์ และไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชนให้สามารถเข้าถึงมูลค่าของเหรียญที่มีไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการเติมเงิน ชำระค่าบริการ ซื้อบัตรเงินสด ฝากธนาคาร ซื้อคูปองอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ โดยเริ่มบริษัทแม่ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 และให้บริการไปแล้วมากกว่า 300,000 ธุรกรรมไปยังผู้ใช้งานมากกว่า 900,000 คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค