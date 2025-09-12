กรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนสัตว์ดุร้าย Safari World สั่งเร่งปรับปรุงความปลอดภัย-สวัสดิภาพสัตว์

จากเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต กรมอุทยานฯ เข้าตรวจสอบพบจุดบกพร่องด้านมาตรการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์มากถึง 23 ข้อ จึงสั่งระงับการเปิดบริการโซน Safari Park ทันที พร้อมกำหนดเวลา 30 วันให้สวนสัตว์เร่งแก้ไขตามมาตรฐานก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับมาเปิดอีกครั้ง
จากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิตท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโซนซาฟารี ล่าสุดกรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนดังกล่าวชั่วคราว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์และสภาพการเลี้ยงดูสิงโต ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (12 ก.ย.) เพจ“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ได้โพสต์ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวระบุว่า “กรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนสัตว์ดุร้าย Safari World ชั่วคราว! และปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกคำสั่งเร่งด่วนให้สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ระงับการให้บริการในส่วนของโซนสัตว์ดุร้าย (Safari Park) ทันที หลังจากการตรวจสอบพบว่ามาตรการด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง และมีจุดบกพร่องหลายประการที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน 30 วัน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เพื่อประเมินมาตรการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์เร่งด่วน ภายหลังเหตุการณ์สิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต โดยผลการตรวจสอบพบจุดบกพร่องหลายประการที่ต้องเร่งแก้ไขภายใน 30 วัน ในขณะนี้ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ
การตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ หลายหน่วยเข้าร่วมตรวจสอบ นำโดย นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า, นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา, นายนาวี ช้างภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และหัวหน้าชุดเหยี่ยวดง, นายธานี วงศ์นาค ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า, นายภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนุวัฒน์ วัฒนนนรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) ของซาฟารีเวิลด์ เป็นผู้นำตรวจสอบ
จากเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าสิงโต 5 ตัวจากฝูง 7 ตัวได้เข้ารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์จนเสียชีวิต โดยตัวที่เข้าตะปบเป็นตัวแรกชื่อ ทรัมป์ ซึ่งเป็นสิงโตเพศผู้ นอกจากนี้ยังมี ไบท์ (เพศผู้), อ้อน (เพศเมีย), อ้าย (เพศเมีย) และ ยาว (เพศเมีย) ที่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย สิงโตทั้งหมดมีอายุประมาณ 10 ปี โดย เจ้าหุน้าที่ได้กักสิงโตทั้ง 5 ตัวนี้ไว้ในกรงชั่วคราวและแยกเพศเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ ทางสวนสัตว์อาจต้องย้ายสิงโตเหล่านี้ไปที่พักสัตว์ของบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรี และนำสิงโตชุดใหม่มาทดแทน
สำหรับผลการตรวจสอบด้านสวัสดิภาพสัตว์ในกรงพักทั้งสิงโตและเสือ พบว่ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 80 และยังพบจุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้
ด้านสภาพพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง: รั้วกั้น 2 ชั้น สูง 3 เมตร พบจุดที่ชำรุดเสียหายหลายจุด ทางการจึงสั่งให้ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงความสูงให้เท่ากัน และเสริมคานกันด้านล่างเพื่อป้องกันสัตว์ขุดดินหนี นอกจากนี้ยังสั่งให้กำจัดวัชพืชใกล้แนวรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ปีนหนีและง่ายต่อการบำรุงรักษา
ด้านป้ายเตือน: ป้ายเตือนภาษาอังกฤษใช้คำที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ และยังแนะนำให้เพิ่มจำนวนป้ายเตือนให้ถี่ขึ้น พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับเหตุฉุกเฉิน
ด้านการรักษาความปลอดภัย: จุดอับสายตาควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และป้อมเปิด-ปิดประตูควรมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำตลอดเวลาเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
ด้านยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่: รถบังคับสัตว์ควรเพิ่มตะแกรงเหล็กป้องกันกระจก และเจ้าหน้าที่ควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น กระบองช็อตไฟฟ้า หรือสายน้ำแรงดันสูง นอกจากนี้ยังควรมีเจ้าหน้าที่ประจำรถคันละ 2 คนในลักษณะของ Buddy System เพื่อช่วยเหลือกันและกัน
ด้านสวัสดิภาพสัตว์: พบปัญหากรงของสิงโตบางส่วนมีน้ำท่วมขัง พื้นแฉะและลื่น มีแสงส่องถึงน้อยและอากาศถ่ายเทไม่ดี ส่วนลูกเสือพบปัญหาผิวหนังอักเสบและติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดจากความชื้นและการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมในกรง
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้สั่งให้ซาฟารีเวิลด์ปิดให้บริการในโซนสวนสัตว์เปิด (ซาฟารีปาร์ค) บริเวณพื้นที่จัดแสดงสัตว์ดุร้ายทันที จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ นอกจากนี้ยังสั่งให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ และให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยซาฟารีเวิลด์ต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบทั้ง 23 ข้อ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแห่งมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักสากล ทั้งในด้านความปลอดภัยและการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์อย่างแท้จริง”