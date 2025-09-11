ทัวร์ไทยถล่ม! เพจสถานทูตญี่ปุ่น ปมเสนอเปิดด่านไทย-กัมพูชา

ทัวร์ไทยถล่มเพจสถานทูตญี่ปุ่น หลังรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและกัมพูชาหารือเปิดด่านชายแดนเพื่อให้การขนส่งสินค้าราบรื่น ปรากฏว่ามีคนไทยจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ในเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลายคนบอกผิดหวังกับท่าทีดังกล่าว ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นออกมาชี้แจงโดยตรง
วันนี้ (11 ก.ย.) เพจ“Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย” ได้โพสต์แถลงการณ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา โดย นายคิตามูระ โทชิฮิโระ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า “วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568
1. รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีอย่างยิ่งต่อการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ในวันที่ 10 กันยายน โดยการหารือมีความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และผ่อนปรนการขนส่งสินค้าข้ามแดน นับเป็นผลสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งในการก้าวไปสู่การดำเนินตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ
2. นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ขอยกย่องต่อความพยายามด้านการทูตของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ รวมไปถึง ประเทศมาเลเซีย ที่มุ่งมั่นเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศในฐานะประธานอาเซียน
3. ความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมืออันดีระหว่างกัมพูชาและไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อทั่วทั้งภูมิภาค รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและคลี่คลายความตึงเครียดลงอย่างสันติโดยผ่านการเจรจา รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงพยายามส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระดับความตึงเครียด รวมไปถึงการดำเนินตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่พบว่ามีประชาชนชาวไทยจำนวนมาก เข้าไปแสดงความคิดเห็นและกดโกรธให้กับโพสต์ดังกล่าวหลายคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง บางส่วนตั้งคำถามถึงท่าทีของญี่ปุ่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่าควรให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยของไทยก่อน ส่วนบางคอมเมนต์แสดงความกังวลว่าการเปิดด่านอาจกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ผู้ใช้โซเชียลฯบางคนตั้งคำถามตรงไปยังเพจสถานทูตว่า “ทำไมต้องสนับสนุนการเปิดด่าน ทั้งที่ไทยยังมีประเด็นความขัดแย้งที่ต้องจัดการ?” ขณะที่บางรายเรียกร้องให้มีคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงการโพสต์แถลงการณ์
นอกจากนี้ มีเสียงวิจารณ์เรื่องการขนส่งสินค้าข้ามแดน ที่บางคนมองว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชามากกว่าประเทศไทย จึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จนทำให้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์และพูดถึงอย่างกว้างขวาง จนถึงขณะนี้ สถานทูตญี่ปุ่นยังไม่ได้ออกมาโต้ตอบกับคอมเมนต์เหล่านี้โดยตรง แต่มีแนวโน้มว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อคลายความกังวลของประชาชนไทย