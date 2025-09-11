ไรเดอร์จากอโยธยา! โผล่แชตกับลูกค้าสไตล์ย้อนยุค จนโซเชียลฯฮาลั่น

โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพแชตการสนทนาระหว่างลูกค้ากับไรเดอร์ ที่พูดคุยกันด้วยภาษาย้อนยุคแบบแม่หญิงขุนศึก ราวกับหลุดออกมาจากละครอิงประวัติศาสตร์ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างยกนิ้วให้ในความสร้างสรรค์ พร้อมฮาตกเก้าอี้ไปตาม ๆ กัน
วันนี้ (11 ก.ย.) ผู้ใช้ดฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพบทสนทนากับไรเดอร์รายหนึ่ง ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นต่างอดอมยิ้มตามไม่ได้ เนื่องจากภาษาที่ใช้คุยกันคล้ายบทละครย้อนยุค โดยผู้โพสต์ระบุว่า “ไรเดอร์จากอโยธยา“
โดยภาพจากแชตระบุบทสรทนาว่า”คนขับกำลังจัดส่งพัสดุให้กับคุณ โปรดเตรียมรับการติดต่อจากไรเดอร์ และแจ้งรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชั้น เลขที่ห้อง หรือจุดวางสินค่า ให้คนขับรับทราบ เพื่อความถูกต้องในการจัดส่ง
[นี่เป็นข้อความอัตโนมัติ]
ผู้โพสต์ : ฝากกับนิตินะคะ
ไรเดอร์ : ขอรับ ข้าน้อย กำลังขี่ม้าจักไปส่งประเดี๋ยวนี้แล้วหนาขอรับ
ผู้โพสต์ : ขอบใจมากหนา เจ้าจงรีบบึ่งม้าไปให้โดยพลัน ก่อนที่จะมีน้ำโห
ไรเดอร์ : ขอรับแม่หญิงท่านอย่าเพิ่งมีน้ำโหนะขอรับ ประเดี๋ยวข้าน้อยจักโดนจับมัดถึงเสา เฆี่ยนหวาย เป็นแน่แท้ ขอรับ
ผู้โพสต์ : ข้าจักพยายามข่ม ใจไว้ ข้าจะไปเพ็ดทูลท่านหลวงให้อภัยเจ้าสักหน เจ้าจงรื่นบุญคุณข้าไว้ หากครั้งหน้า ชักช้าอืดอาดอีก เจ้าจักโดนหวายเฆี่ยนเป็นแน่
ไรเดอร์ : ขอบพระทัยแม่หญิงท่านขอรับ