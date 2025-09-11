วัดไทยลุมพินีฯ ในเนปาล แจ้งพระธรรมทูต-จิตอาสาปลอดภัย หลังเหตุประท้วงทั่วประเทศ

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monaste” ออกประกาศอัปเดตความเป็นอยู่ของพระธรรมทูตและจิตอาสาชาวไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในเนปาล ยืนยันทุกท่านปลอดภัย หลังเกิดเหตุไม่สงบจากการชุมนุมประท้วงในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองใหญ่อื่น ๆ เมื่อวันที่ 8-9 ก.ย. ที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณพุทธศาสนิกชนที่ห่วงใย
จากกรณี เกิดเหตุชุมนุมประท้วงในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2568 ที่กรุงกาฐมาณฑุและหลายเมืองใหญ่ ส่งผลให้บรรยากาศในประเทศไม่สงบ โดยมีประชาชนจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ มีรายงานความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินสาธารณะและเอกชน รวมถึงการจราจรติดขัดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเนปาลเป็นอย่างมากตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (11 ก.ย.) เพจ“วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monaste” ได้โพสต์อัปเดตและแจ้งศาสนิกชนชาวไทยความว่า “ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการชุมนุมประท้วง เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2568 ณ เมืองกาฐมาณฑุ และเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศเนปาลนั้น คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีความห่วงใน สอบถามความเป็นอยู่ของพระธรรมทูต จิตอาสา ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ และวัดไทยรามคามฯ
ขอแจ้งให้ทราบว่า พระพรรมทูต จิตอาสา ทุกท่านปลอดภัยดี และขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้”