ลักลอบตัดสายไฟฟ้า MEA อันตรายถึงชีวิต!!! ถูกจับจริง ลงโทษจริง

MEA การไฟฟ้านครหลวง เตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิตคอยน์ ดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ MEA การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยขณะลักลอบตัดสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณปากซอยนราธิวาส 11 ซึ่ง MEA ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิด โดยการกระทำดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา แต่ยังอาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อชีวิตผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่ การกระทำเหล่านี้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ รวมถึงทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟดับในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และยังทำลายทรัพย์สินสาธารณะที่เป็นของ MEA
อย่างไรก็ตาม MEA ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยสอดส่อง หากพบเห็นการลักลอบตัดสายไฟฟ้าหรือบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ การละเมิดการใช้ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย หรือพบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ - Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online - ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง