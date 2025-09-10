มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ชี้ปม "สิงโตรุมกัดเจ้าหน้าที่ดับ" หวังให้เป็นบทเรียนสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ดุ

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) ออกหนังสือแถลงการณ์กรณีสิงโตรุมกัดเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เสียชีวิต หวังให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ ในการดูแลสัตว์ป่าอันตราย
จากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ หลังโซเชียลแชร์คลิปฝูงสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังใน กทม. กำลังรุมตะครุบและค่อย ๆ กัดร่างเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ล่าสุด วันนี้ (10 ก.ย.) เพจ “Wildlife Friends Foundation Thailand - WFFT” หรือ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าออกหนังสือแถลงข่าว กรณีสิงโต ทำร้ายเจ้ทหน้าที่เสียชีวิต โดยระบุว่า “มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation หรือ WFFT) ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ด้วยความจริงใจ
มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) ได้ติดตามการทำงานของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ถือเป็นสวนสัตว์ที่มีมาตรฐาน และมาตรการความปลอดภัย ได้ระดับมาตรฐาน มูลนิธิฯ (WFFT) จึงมีความเห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดบางประการ ที่ไม่อาจควบคุมได้
โดยปกติ สิงโต เป็นสัตว์ป่าที่นิยมเลี้ยงในสวนสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไป และสวนสัตว์ต่างล้วนมีประสบการณ์ มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบอยู่เสมอ แต่จากประสบการณ์ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) การให้การดูแลสัตว์ป่าอันตราย มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ เนื่องจากเราเพียงแค่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ป่าไว้ แต่ไม่สามารถควบคุมจิตใจ ความคิด หรือสัญชาตญาณของสัตว์ป่าได้
จากเหตุการณ์นี้ มูลนิธิฯ (WFFT) มีความเป็นห่วง และกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับการเลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน บาร์ คาเฟ่ หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีมาตรการการควบคุมที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสวัสดิภาพ และความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งมูลนิธิฯ (WFFT) ให้ความสำคัญ และเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอด เคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) หวังว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ จะเป็นบทเรียน และเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายจะได้ให้ความสำคัญ มีมาตรการ หรือการควบคุมมาตรฐานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป
เอ็ดวิน วีค
ผู้ก่อตั้ง และเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า“