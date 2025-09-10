ชณทัตลุยครับ และลูกบ้านกว่า3ร้อย รวมตัวให้นิติคอนโดถอนฟ้อง จากผลกระทบแผ่นดินไหว

จากกรณีคอนโดแห่งหนึ่ง ย่าน จตุจักร ที่เคยปรากฏเป็นข่าวดังว่า ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ลูกบ้านเกือบ3000ชีวิต ได้รับความเดือดร้อน ลิฟต์,น้ำ,ไฟ โดยเฉพาะลิฟต์ ซึ่งอาคารมีความสูงถึง 21 ชั้น รวมทั้งหมด 917 ห้อง โดยมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุที่พักอยู่ในชั้นบน ต้องเดินขึ้น-ลงผ่านบันไดหนีไฟทุกวัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เช่น ลิฟต์โดยสาร ไม่สามารถใช้งานได้ บางห้องไม่มีน้ำประปาใช้ อาคารมีรอยแตกร้าวไม่มีการซ่อมแซม และขยะระเกะระกะภายในอาคาร เป็นต้น และได้ขอให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมาลูกบ้านต่างแห่พากันร้องสื่อ ขอความช่วยเหลือ จนสามารถคลี่คลายปัญหาได้
ล่าสุด คุณ หมวย อริสรา กำธรเจริญ ผู้ประกาศ พิธีกรรายการโหนกระแสในขณะนั้นที่ได้มีการพูดคุยเรื่องราวดังกล่าว กับลูกบ้านคอนโดที่ได้รับความเดือดร้อน และ นาย ชณทัต เพจ ชณทัตลุยครับ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ถูกนิติคอนโดดังกล่าวที่ได้ออกไปแล้วฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท
ต่อมาเวลา18.30น.นาย ชณทัต ปัทมะภูวดล ผู้ก่อตั้งเพจ ชณทัตลุยครับและลูกบ้านคอนโดได้ออกมารวมตัวแสดงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ให้แก่ผู้ที่ถูกฟ้อง
โดย นาย ชณทัต กล่าวว่า วันนี้ตนมารวมตัวเพื่อแสดงพลัง เนื่องจากตนได้เข้ามาช่วยเหลือทางคอนโดจนสามารถกลับมาใช้งานได้ แต่กับถูกฟ้อง รวมถึง คุณหมวยพิธีกร รายการโหนกระแส และ ลูกบ้านคอนโดที่ไปออกรายการ3คน ตนมองว่ามันไม่สมควร สิ่งนึงคือการที่เรามาแถลงวันเนี้ยมาประชาชนมาหลักร้อยคนวันนี้ เพื่อที่จะอธิบายถือป้ายเพื่อที่จะบอกกับศาลว่าพวกตนไม่ผิดพวกตนมาช่วยมาทำความดี แต่หวังว่าเสียงของพวกตนจะส่งไปถึงศาลส่งไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้รู้ว่าวันเนี้ย การทำความดีจะต้องได้รับการปกป้องจากประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อยากให้คนที่ฟ้องมีจิตสำนึกหน่อยว่าคุณกำลังทำร้ายคนกำลังทำความดีและคนจะทำความดีเขาจะกล้าทำความดีต่อไปหรือเปล่าถ้าเจออะไรแบบนี้