“สั่งฟ้องแล้ว” ไบโอไทย หมิ่นประมาทโดยใช้ข้อมูลเท็จ ปมปลาหมอคางดำ

อัยการนนทบุรีสั่งฟ้องวิฑูรย์-ไบโอไทย หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยใช้ข้อมูลเท็จ กรณีปลาหมอคางดำ
วันนี้ (10 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งฟ้อง นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี และมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2567 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ และมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) จัดเสวนาสาธารณะ โดยใช้ภาพและข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำ ทั้งในเวทีสาธารณะและสื่อโซเชียล ส่งผลกระทบให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชื่อเสียงของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ
ทั้งนี้ อัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง เนื่องจากพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดจริง จึงมีคำสั่งฟ้อง และนำตัวนายวิฑูรย์ยื่นฟ้องต่อศาลในวันนี้