เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) เปิดสำนักงานใหม่ “New Office, Moved by You” จุดประกายแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ยาและนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปี เปิดสำนักงานใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “New Office, Moved by You” พื้นที่ทำงานแห่งใหม่นี้ไม่เพียงเป็นสำนักงาน แต่เป็นศูนย์รวมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและสังคมไทย
นายแบรดลีย์ ลอยด์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “บริษัทเซอร์เวียร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสูตรยารวมเม็ดเดียว (Single Pill Combinations – SPCs) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของการใช้ยา และช่วยส่งเสริมการควบคุมโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิผล”
“สำหรับเรา ‘นวัตกรรม’ ไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยอย่างแท้จริง เรามองการแพทย์ในอนาคตเป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างความแม่นยำ การดูแลเฉพาะบุคคล และความยั่งยืน สำนักงานใหม่ของเราไม่ใช่เพียงพื้นที่ทำงาน แต่เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้และยั่งยืน”
นายญานีค ฌีรารด์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ปรัชญา 'Moved by You' เป็นแรงขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ ตั้งแต่การพัฒนายา การสร้างพันธมิตร ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วย ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เซอร์เวียร์ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงในประเทศไทย ทั้งด้านการดูแลผู้ป่วย การสร้างความร่วมมือกับแพทย์และโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนายาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมถึงโรคมะเร็ง ในประเทศไทย วันนี้ สำนักงานใหม่ของเราไม่ใช่เพียงพื้นที่ทำงาน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยอย่างแท้จริง เรามีเป้าหมายต่อยอดการลงทุนในงานวิจัย พัฒนายา และสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า "ในฐานะตัวแทนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผมขอย้ำถึงความสำคัญของ “นวัตกรรม” ในภาคอุตสาหกรรมสุขภาพและเภสัชกรรม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบสาธารณสุขให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก"
"ในโอกาสนี้ ผมขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายอย่างยั่งยืน ฝรั่งเศสในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความตกลงนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้น และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจทั้งในยุโรปและประเทศไทย"
การเปิดสำนักงานใหม่ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเซอร์เวียร์ ประเทศไทย สะท้อนถึงปรัชญา 'Moved by You' และความมุ่งมั่นด้านมาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสร้างนวัตกรรมยาเพื่อผู้ป่วย สำนักงานใหม่นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจและมาตรฐานใหม่ด้านสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค