จากชั้น 14 สู่คลองเปรม!! "ทักษิณ" ยกนิ้วโป้งตอบสื่อขณะถูกคุมตัวเปลี่ยนเรือนจำ

เผยภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ สวมชุดนักโทษสีฟ้า ขณะขึ้นรถตู้ย้ายไปเรือนจำกลางคลองเปรม ด้านสื่อถาม มีอะไรจะฝากถึงคนไทยไหม? ไม่ตอบแต่กลับยกนิ้วโป้งเท่านั้น
จากกรณีเมื่อช่วงเช้า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้ โดยให้เหตุผลว่าการรักษาตัวและการส่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบราชทัณฑ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามคำพิพากษาศาล
ล่าสุด วันนี้ (9 ก.ย.) เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขบวนรถของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ได้ควบคุมตัวย้าย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปเรือนจำกลางคลองเปรม
โดยนายทักษิณ สวมชุดนักโทษสีฟ้านั่งอยู่ภายในรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่าจะออกไปไหน และเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรจะฝากถึงคนไทยหรือไม่นั้น นายทักษิณ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ เพียงแต่ยกนิ้วโป้งขึ้นมาเท่านั้น