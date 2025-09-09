ศาลสั่ง “ทักษิณ” กลับเข้าคุก 1 ปี ชี้นอนชั้น 14 ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุก "ทักษิณ" 1 ปี ชี้การออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ถือว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษา
วันนี้(9 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งคดีการบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่
เวลา 08.35 น. ทีมทนายความของนายทักษิณ นำโดยนายวิญญัติ ชาติมนตรี เดินทางไปถึงศาลฎีกา จากนั้น เวลา 09.25 นายทักษิณ เดินทางมาพร้อม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็ก นายปิฎก สุขสวัสดิ์ ลูกเขย น.ส.พินทองธา คุณากรวงศ์ ลูกสาวคนโต และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา โดยนายทักษิณเดินทางมาโดยรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์-มายบัค ทะเบียน พร 195 กรุงเทพฯ คันเดียวกับ น.ส.แพทองธาร เมื่อมาถึง นายทักษิณได้ยกมือไหว้กลุ่มคนเสื้อแดงที่มาตะโกนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแผงเหล็กกั้น ก่อนจะเดินเข้าไปในศาล
ขณะที่ตำรวจนครบาลได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจาก สน.ชนะสงคราม และกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 1 กองร้อย จำนวนประมาณ 170 นาย มารักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณศาลฎีกา
ล่าสุดมีรายงานงานว่า ศาลมีคำสั่งว่า กระบวนการส่งตัวนายทักษิณออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ถือว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษา ต้องมีการบังคับโทษใหม่ ให้ส่งตัวนายทักษิณไปรับโทษจำคุกในเรือนจำเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายทักษิณไปเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทันที
ทั้งนี้ นายทักษิณ ถูกพิพากษาให้มีความผิดกรณีทุจริตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 คดีด้วยกัน ได้แก่ คดีหวยบนดิน มีโทษจําคุก 2 ปี คดีให้เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้แก่รัฐบาลพม่า จําคุก 3 ปี และคดีแปลงสัมปทานโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้ชินคอร์ปฯ จําคุก 5 ปี แต่ศาลให้รวมเวลาจําคุกคดีหวยบนดินกับคดีปล่อยกู้ เข้าด้วยกันจึงเหลือจําคุกแค่ 3 ปี นำไปรวมกับคดีชินคอร์ปฯ จึงกลายเป็นจําคุก 8 ปี
โดยนายทักษิณได้เดินทางจากต่างประเทศกลับมารับโทษเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แต่ในคืนวันเดียวกันนั้นได้ออกไปรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจทันที โดยอ้างว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายโรคซึ่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สารมารถดูแลรักษาได้อย่างไรก็ตาม ต่อมานายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษนายทักษิณ จาก 8 ปี เหลือ 1 ปี