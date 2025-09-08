ชมคลิป! ย้อนตำนานอารมณ์ขันของนายกฯอนุทิน ร่วมร้องเพลงนักร้องดัง “เบิร์ดกะฮาร์ท”

โซเชียลฮือฮา! คลิปนายกฯ อนุทินโชว์อารมณ์ขัน ร่วมร้องเพลงกับ “เบิร์ดกะฮาร์ท” เนื้อหาแซวอาบอบนวดสุดทะเล้นสร้างเสียงหัวเราะสนั่นในงาน ขณะเจ้าตัวถึงกับหัวเราะลั่นก่อนขอรีบจบเพลงเอง
วันนี้ (8 ก.ย.) โซเชียลฯ แห่แชร์คลิปวิดีโอสุดฮา เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินคู่ดูโอ้ระดับตำนาน “เบิร์ด กะ ฮาร์ท” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและอารมณ์ขัน โดยเป็นเพลงที่ที่ดัดแปลงกล่าวถึงสถานที่อาบอบนวดหลายๆที่และหญิงบริการ
โดยในเพลงมีเนื้อหาระบุว่า “ซากุระอยู่บรรทัดทอง อพอลโล่อยู่พระรามสี่ อะตามิอยู่เพรชบุรี นวดให้ดีต้องชวาลาโอ้ที่รักโปรดถอดเสื้อใน .... (โดยนักร้องที่ร่วมร้องถึงกับร้องว๊ายย) สบู่อะไรก็ใช้ไปก่อน อาบน้ำแล้ว โปรดล้มลงนอน ปิดประตู แล้วก็ปิดไฟ
เธออยู่ในตู้กระจก เบอร์ 36 ฉันจำได้ ส่วน ตองสามชื่อ ลมัย ตามด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยนายกฯอนุทินในขณะนั้นระบุว่า “รีบจบก่อนดีกว่า” ก่อนหัวเราะออกมาลั่นกับนักร้องทั้งคู่
ทั้งนี้ เพลงดังกล่าวถูกดัดแปลงมาจาก เพลงสวรรค์ปิด เพลงดังของ ดอน สอนระเบียบ ซึ่งถูกแปลงโดย นายกฯอนุทิน