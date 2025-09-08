พี่สาวสุดห่วงวอนขอความช่วยเหลือ น้องสาวเก็บตัวในห้องนาน 4 ปี ชี้คล้ายโรค "ฮิคิโคโมริ"

พี่สาวอัดคลิปขอความช่วยเหลือน้องสาวขังตัวเองอยู่ในห้องมานานเกือบ 4 ปีแล้ว สันนิษฐานว่าอาจเป็นโรค "ฮิคิโคโมริ" ที่ผู้ป่วยจะเก็บตัวแยกจากสังคมเป็นเวลานานจนส่งผลกระทบต่อชีวิตในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. สมาชิก TikTok“olv.kk0606” ได้โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือ หลังน้องสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง เก็บตัวเองอยู่ในห้องนานเกือบ 4 ปี
โดยผู้โพสต์เล่าว่า “น้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง เก็บตัวเองอยู่แต่ในห้อง เราถามchatGPT บอกว่า เป็นโรคฮิคิโคโมริ (Hikikomori) → ลักษณะการแยกตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานานหลายเดือน/ปี
โดยตนเล่าว่า เรามีน้องสาว ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง เขาเก็บตัวอยู่ในห้องประมาณ 3-4 ปีแล้ว ถ้าจำไม่ผิดน่าจะตั้งแต่ 2022 แรกๆ จะออกมา แต่หลังๆ ไม่ค่อยออกมา ไม่ไปโรงเรียน เขาจะสั่งของแผ่นแอพฯ แล้วพ่อแม่จ่ายเงินให้ จากนั้นก็เอาไปแขวนไว้ที่หน้าประตูห้องให้ เป็นอยู่แบบนี้ สั่งเครื่องสำอางต่างๆ เก็บปลายทาง พ่อกับแม่จ่ายเงินไว้ให้ แล้วเอาของไปไว้หน้าห้อง ทำอยู่แบบนี้จะ 4 ปีแล้ว
เราอยากช่วยเหลือ เรามีความรู้สึกว่า น้องน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่าง บางทีเราก็คิดว่าก้าวก่ายชีวิตเขาเกินไปหรือเปล่า แต่เราเป็นห่วงว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงในอนาคต เขาไม่ได้เรียนจบ ม.6 เพราะว่าไม่ไปเรียนต่อ ไม่มีการศึกษา ไม่มีความรู้ เข้าสังคมไม่ได้ เข้ากับครอบครัวยังไม่ได้เลย แล้วในอนาคตเขาจะใช้ชีวิตยังไง
เราเคยคิดว่าอยากจะหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ อย่างเช่น มูลนิธิปวีณาฯ มูลนิธิของคุณบุ๋ม หรือกันจอมพลัง อยากให้เข้ามาช่วยเหลือ อยากเอาตัวน้องออกมารักษา เราคิดว่าเขาไม่ใช่คนปกติแล้ว เขาน่าจะมีอาการป่วยอะไรสักอย่าง คนเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องโดยไม่พบผู้คนนาน 3-4 ปีโดยไม่พบปะผู้คนเลยเหรอ แล้วเขาเอาเวลาไหนออกมาเข้าห้องน้ำ เขาเอาเวลาไหนออกมาอาบน้ำ กักตัวเองอยู่ในนั้นตั้งหลายปี”