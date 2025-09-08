สิ้นปูชนียบุคคล "ศ.นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ" แพทย์ประจำพระองค์ ร.9 ผู้ริเริ่มรณรงค์ "งดสูบบุหรี่" ในไทย

เพจ “มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation" โพสต์อาลัย ศ.นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์ ร.9 ปูชนียบุคคลวงการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์โรคทางเดินหายใจและเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์ "งดสูบบุหรี่" ในไทย
วันนี้ (8 ก.ย.) เพจ “มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation" ได้โพสต์ข้อความอาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ ผู้ริเริ่มรณรงค์ "งดสูบบุหรี่" ในไทย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “คารวะ-อาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สงคราม ทรัพย์เจริญ
สุดอาลัยกับข่าวการจากไปของท่านอาจารย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ และโดยเฉพาะแพทย์โรคทางเดินหายใจ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านอาจารย์มา ณที่นี้อย่างสุดซึ้ง
ท่านอาจารย์สงคราม เป็นผู้ที่ริเริ่มการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดคนแรกๆของประเทศไทย เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศ ท่านเป็นผู้ที่เสนอแนะให้โรงงานยาสูบไทยพิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่ ตั้งแต่พ .ศ.2510 แต่ทางโรงงานยาสูบไม่ยินยอมที่จะทำตามข้อเสนอ แต่ท่านอาจารย์สงครามก็ไม่ละความพยายาม
ในปีพ.ศ.2516 ท่านอาจารย์สงครามเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมบุหรี่และสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 3 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
กลับจากการประชุม ท่านได้วิ่งเต้นผ่านรัฐบาล ซึ่งได้สั่งการให้โรงงานยาสูบพิมพ์คำเตือนบนซองว่า “ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” แต่โรงงานยาสูบยอมพิมพ์เพียง “การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ในปีพ.ศ.2517
ท่านอาจารย์ยังได้เสนอรัฐบาลหลายข้อคือ
1.ให้โรงงานยาสูบงดการโฆษณาบุหรี่
2.ขอให้ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่นโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร ห้องประชุม ฯลฯ
3.ขอให้หาทางป้องกัน อย่าให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่
4.ขอให้สื่อมวลชน และทางราชการให้สุขศึกษาเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่
ข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์สงครามเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มการสำรวจสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยในปีพ.ศ.2519 และกรุงเทพมหานครได้ออกเทศบัญญัติ ห้ามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์และรถประจำทาง พ.ศ.2519
แต่งานที่ท่านอาจารย์สงครามทำตลอดชีวิตของท่านก็ว่าได้ คือ การควบคุมวัณโรค ท่านเป็นนายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยติดต่อกับหลายทศวรรษ
ผมโชคดีที่มีโอกาสได้รับคำชี้แนะในการทำงานจากท่านอาจารย์สงคราม ทั้งเรื่องวัณโรคและยาสูบ คุณูปการที่ท่านอาจารย์สงครามทำไว้ให้การแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะการควบคุมวัณโรคและการควบคุมยาสูบ จะจารึกอยู่ในวงการแพทย์และแพทย์ระบบทางเดินหายใจตลอดไป ขอให้สิ่งศักด์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์สงคราม ทรัพย์เจริญ สู่สุขคติในสัมปรายภพ ด้วยคารวะ-อาลัยยิ่ง
ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ 7 กันยายน พ.ศ.2568
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่“