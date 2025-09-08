เพลงไทยไปบอลโลก! เพจ FIFA World Cup โพสต์คลิปเพลง "My name is Brian" ของ โจ๊ก iScream ทำเอาแฟนบอลไทยฮือฮา

เมื่อเพลงฮิตของ "โจ๊ก iScream" อย่าง "My name is Brian" ไปโผล่อยู่บนคลิปใน IG ของเพจ FIFA World Cup ที่มีผู้ติดตามกว่า 50 ล้านคน งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยฮือฮาแห่คอมเมนต์ชื่นชมแอดมินเพจกันยกใหญ่ว่า "มีรสนิยมดีมาก"
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เพจทางการของ "FIFA World Cup" ซึ่งมีผู้ติดตามในอินสตราแกรมกว่า 50 ล้านคน โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆเพียง 11 วินาที โดยในค ลิปวิดีโอเผยให้เห็นลีลาสุดพริ้วไหวของ Bryan Ruiz กัปตันทีมของทีมชาติคอสตาริกา ทำซีดานเทิร์นในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนคอนคาแคฟ แต่สิ่งที่ทำให้คนไทยต้องสะดุดเมื่อทาง "fifaworldcup" ได้เลือกใช้เพลง My name is Brian ของพี่โจ๊ก iScream เป็นเพลงประกอบ ซึ่งก็มีชาวเน็ตไทยเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากพร้อมชื่นชมว่าเป็นเพลงที่ดี และบอกว่าทางฟีฟ่ามีรสนิยมที่สูงใช้ได้เลยทีเดียว
สำหรับเพลง "My name is Brian" เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของ โจ๊ก iScream (บร๊ะเจ้าโจ๊ก) ที่นำวลีฮิตจากมีมดังของตัวเองมาต่อยอดเป็นผลงานเพลงอย่างจริงจัง เพลงนี้โดดเด่นด้วยท่อนฮุกที่ติดหูและดนตรีที่สนุกสนาน เนื้อหาของเพลงยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโจ๊ก iScream ที่ผสมผสานความตลกขบขันและความกวนไว้ในเนื้อเพลงได้อย่างลงตัว ล่าสุดหลังปล่อยผลงานเพลงมากว่า 2 สัปดาห์ เพลงมียอดวิวมากถึงกว่า 5 แสนวิวแล้ว