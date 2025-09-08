หมอเด็กไขข้อสงสัย ทารกวัย 5 เดือนเสียชีวิตจากไวรัส RSV พร้อมเผยเหตุผลที่ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ

หมอเด็กเผยสาเหตุทารกวัย 5 เดือนเสียชีวิตจากไวรัส RSV ชี้ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อเพราะปริมาณเชื้อยังน้อย แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการช่วง 3–5 วันหลังติดเชื้ออย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพาเด็กไปที่แออัด และงดให้ผู้อื่นสัมผัสตัวเด็กเพื่อลดความเสี่ยง
จากกรณีจากกรณีทารกวัย 5 เดือนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงในเด็กเล็ก แพทย์เผยว่าเชื้อดังกล่าวสามารถทำให้เกิดอาการตั้งแต่ไข้ ไอ หายใจลำบาก ไปจนถึงปอดอักเสบและหายใจล้มเหลว โดยช่วงนี้พบการแพร่ระบาดสูง จึงแนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 ก.ย.) เพจ“หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า“ หรือ นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ หมอเด็กเฉพาะทางโรคทางเดินหายใจและผู้ป่วยวิกฤต ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียน้องวัย 5 เดือนจาก RSV เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆครับ และจากการเห็นหลายคอมเมนท์ในโซเชียล ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ RSV อยู่พอสมควร เลยอยากมาเล่าให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
1.ทำไมไปหาหมอวันแรกตรวจไม่เจอ RSV? เพราะช่วงแรกเชื้อยังน้อยครับ การตรวจอาจยังไม่พบ แต่ถ้าผ่านไปไปอีก 2–3 วัน เชื้อจะมากขึ้น ตรวจซ้ำก็จะเจอ RSV ได้
2.ทำไมเจาะเลือดไม่เจอ RSV? RSV เป็นไวรัสที่อยู่ในทางเดินหายใจ ไม่ได้อยู่ในเลือดครับ ดังนั้นจะตรวจเจอจาก การตรวจน้ำมูก ไม่ใช่การเจาะเลือด
3.สาเหตุการเสียชีวิตของน้อง ถูกลงว่าเชื้อลงปอด มันเกี่ยวกับการหยุดหายใจด้วยหรอ? RSV ทำให้เด็กหยุดหายใจได้ครับ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่เชื้อลงปอด บางรายอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจได้ (ทางการแพทย์เรียกว่า apnea) ถ้าเกิดขึ้นเด็กจะขาดออกซิเจน จะสังเกตเห็นอาการ มือเท้า-ริมฝีปากเขียวเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้
4.พ่อแม่คนอื่นควรระวังยังไง?
• ถ้ายังไม่ติด RSV ให้เลี่ยงพาลูกไปที่แออัด และงดคนมาสัมผัส กอด หอมลูก เด็ดขาด!
• ถ้าเริ่มลูกมีไข้น้ำมูก ไอ และพ่อแม่อยากรู้ว่าเป็น RSV ไหม → สามารถใช้ชุดตรวจจากน้ำมูกเองที่บ้านได้
• ถ้าลูกติดเชื้อ RSV แล้ว ช่วงวันที่ 3–5 ต้องเฝ้าดูใกล้ชิดที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เชื้อรุนแรงและเสี่ยงลงปอด
• แนะนำให้อ่านโพสต์เต็มๆที่ผมเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับ RSV เอาไว้ได้เลย (อยู่ในคอมเมนท์)
5.จริงไหมที่ถ้าไปโรงพยาบาลวันแรกจะไม่เสียชีวิต?
ไม่จริงครับ เพราะวันแรกอาการมักเหมือน “หวัดธรรมดา” แยกจากไวรัสตัวอื่นยากมาก แม้ไปโรงพยาบาลก็อาจยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น RSV
และการนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรก ก็ไม่ได้ช่วยลดโอกาสเชื้อลงปอดนะครับ
6.สิ่งที่สังคมควรทำตอนนี้
เวลามีเด็กเสียชีวิตจากโรคแบบนี้ สิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดคือกำลังใจ
ไม่ใช่การต่อว่าหรือโทษพ่อแม่นะครับ เพราะฉะนั้นพยายามอย่าคอมเมนท์ในแง่ลบลงไปเลยครับ
สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับ RSV สามารถดูได้ในคอมเมนท์ครับ"