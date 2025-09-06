กรมอุตุฯ เผยพายุดีเปรสชันกำลังเคลื่อนตัวเข้าจีนใต้ ยันไม่กระทบไทยโดยตรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
วันนี้ (6 ก.ย.) น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฉบับที่ 1 (233/2568) ระบุว่า “เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 6 ก.ย.68 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยมีศูนย์กลางที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 8-9 ก.ย.2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”