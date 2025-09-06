ช็อก! พริกแห้งไทยพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสูงลิ่วเกินมาตรฐานกว่า 1,600 เท่า

เปิดงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยพริกแห้งที่วางขายในประเทศไทย การปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง สูงเกินมาตรฐานสากลกว่า 1,600 เท่า
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. เฟซบุ๊ก “Smart Guard" ได้โพสต์ข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในพริกแห้งที่วางขายในประเทศไทย โดยทางเพจรายงานว่า “หนักกว่าถั่วลิสงก็พริกแห้งนี่แหละครับ จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2020) พบพริกแห้งที่ขายในตลาดประเทศไทยปนเปื้อนสารก่อมะเร็งมหาศาล
มาตรฐานสากลค่าสูงสุดของอะฟลาทอกซิน บี1 (AFB1) ต้องไม่เกิน 5 ug/kg แต่ที่ไปสุ่มตรวจค่าสูงสุดที่วัดได้คือ 8,485 ug/kg นั่นคือมากกว่ามาตรฐานสากล 1,697 เท่า ตอบคำถามเลยว่าทำไมคนไทยที่ชอบกินเผ็ดมักจะจบที่มะเร็ง“