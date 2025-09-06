ทหารไทยอัดคลิปรีวิวภูมะเขือ ชี้ซากกระเช้าถูกทำลาย ลั่นถึงเขมร "อย่าหลอกตัวเอง!"

ทหารไทยโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวพื้นที่ภูมะเขือ เผยซากกระเช้าที่เขมรเคยสร้างถูกทำลายเรียบร้อย พร้อมฝากข้อความถึงเขมรว่าอย่าหลอกตัวเองอีกต่อไป
วันนี้ (6 ก.ย.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 21 วินาที ที่ถ่ายโดยทหารไทยนายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่รีวิวพื้นที่บริเวณทางขึ้น ภูมะเขือ เผยให้เห็นเศษซากกระเช้าที่ทางกัมพูชาได้เคยสร้างไว้ในอดีต แต่ปัจจุบันถูกทำลายลงทั้งหมดแล้ว โดยมีลวดหนามวางกั้นไว้เป็นสัญลักษณ์
ในคลิปวิดีโอ ทหารไทยคนดังกล่าวได้กล่าวว่า "นี่คือเศษซากกระเช้าที่ถูกทำลาย ร่องรอยอารยธรรมที่ทหารเขมรถูกทหารไทยผลักดันออกไป"
นอกจากนี้ เพจ "Army Military Force" ยังได้ระบุข้อความประกอบคลิปอย่างชัดเจนว่า "ทหารไทยถ่ายคลิปรีวิวภูมะเขือ ฝากถึงเขมรอย่าหลอกตัวเอง!" ซึ่งเป็นการย้ำถึงสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวและเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาในอดีต