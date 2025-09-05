คืนชีพ Voice TV ออนแอร์ในเฟซบุ๊ก-ยูทูบ "คำ ผกา" เผย "คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง"

วอยซ์ทีวี (Voice TV) สถานีโทรทัศน์ในตำนานของตระกูลชินวัตร คืนชีพในเฟซบุ๊กและยูทูบ "คำ ผกา" เปรย "คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง" หลังปิดกิจการไปเมื่อปีที่แล้ว และพิธีกรไปจัดรายการที่ช่อง 11
วันนี้ (5 ก.ย.) เฟซบุ๊ก Voice TV ซึ่งมีผู้ติดตาม 5.4 ล้านคน และยูทูบ VOICE TV ซึ่งมีผู้ติดตาม 5.43 ล้านคน ได้เผยแพร่รายการที่ชื่อว่า "คุยชวนคิด" หัวข้อ "เปลือยตัวตน คนการเมือง วันโหวตนายกฯ (คนที่ 32)" ดำเนินรายการโดย นายศศิพงษ์ ชาติพจน์ นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และ น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำผกา โดยในตอนต้น น.ส.ลักขณา กล่าวว่า "คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง" พร้อมกับหัวเราะออกมา
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก Lakkana Punwichai ของ น.ส.ลักขณา โพสต์วีดีโอคลิปขณะที่เจ้าตัวเดินเข้าไปที่อาคารบีบีดี วิภาวดี ซึ่งปัจจุบันมีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เช่าหลัก พร้อมแคปชัน "บ้านเกิด #voicetv" โดยมีแฟนคลับคอมเมนต์ให้กำลังใจ
สำหรับเฟซบุ๊ก Voice TV และยูทูบ VOICE TV ในอดีตเคยเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ของนายพานทองแท้ ชินวัตร ลูกชายนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งออกอากาศมา 16 ปี แต่ได้ปิดกิจการเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567 พร้อมเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด จากนั้นกลายเป็นที่เผยแพร่วีดีโอคลิปโปรโมตผลงานรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในขณะนั้น พร้อมกับถ่ายทอดสดความเคลื่อนไหวของรัฐบาล โดยดึงสัญญาณจากช่องต่างๆ เช่น ช่องเอ็นบีที ทีวีรัฐสภา เพจไทยคู่ฟ้า ฯลฯ
ขณะที่อดีตพิธีกรช่องวอยซ์ทีวี โดยเฉพาะ น.ส.ลักขณา และนายธีรัตถ์ รัตนเสวี ได้ไปจัดรายการคุยคลายข่าว ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) กรมประชาสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังช่อง VOICE TV เริ่มผลิตรายการเอง เช่น รายการตรงไปตรงมา โดยมี น.ส.กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล อดีตผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่ง ดำเนินรายการ โดยได้เชิญแขกรับเชิญมาพูดคุย อาทิ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความนายทักษิณ ชินวัตร นายศักดา นพสิทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ผศ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และแขกรับเชิญล่าสุด นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์
นอกจากนี้ ยังมีสกู๊ปข่าวที่ผลิตขึ้นเอง เช่น เปิดหลักฐานนักการเมืองใหญ่ รุกที่ ส.ป.ก. โจมตีกรณีสนามบินขนงพระ, ใครเป็นใครในกระบวนการ ฮั้ว สว.?, เปิดหลักฐานตระกูลหนึ่งปกปิดอำพรางที่ดินเขากระโดง เป็นต้น