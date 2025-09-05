ทรู ดิจิทัล พาร์ค ปลุกพลังเมืองอัจฉริยะ! ป๊อก-ยูริ-เอิร์ธ นำเทรนด์ ออกกำลังกายไร้รอยต่อบนลู่วิ่งลอยฟ้า Sky Track

ทรู ดิจิทัล พาร์ค จุดประกายเทรนด์ใหม่ของการออกกำลังกายไร้รอยต่อ เปิดตัวภารกิจ "BE aLife: Live Your Active Vibe" ชวนคนเมืองสัมผัสประสบการณ์วิ่งแบบ Hybrid บนลู่วิ่งลอยฟ้า Sky Track พร้อมทัพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมงานคับคั่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสุขภาพและเทคโนโลยีใจกลางสุขุมวิท และจัดเต็มภารกิจ 4 สัปดาห์พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท!
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ครบวงจร เปิดฉากภารกิจสุดล้ำ “BE aLife: Live Your Active Vibe” นำเทรนด์ออกกำลังกายยุคใหม่ไร้รอยต่อแบบ Hybrid ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิท ตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำด้านสุขภาพและนวัตกรรมวิ่งผสานไลฟ์สไตล์กับเทคโนโลยีล้ำสมัย! บนลู่วิ่งลอยฟ้า Sky Track โดยมีดร. จิระพงศ์ พิพัฒนภิวงศ์ ประธานผู้อำนวยการ ศูนย์การค้า ทรู ดิจิทัล พาร์ค และคุณศิริพร ศรีสันต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลกรุงเทพ นำทัพเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น อิทธิพล หรือพี่ป๊อก 42.195 เราจะไปมาราธอนด้วยกัน พร้อมด้วย น้องยูริ ต๋าต้า สาวน้อยนักวิ่งระยะไกล ที่พกพาความน่ารักสดใส มาร่วมกิจกรรม, เอิร์ธ ออสก้าร์, อริสา วรพงศ์กิติพนธ์, มนัสพงษ์ เปรมบุญส่ง, นันทิวัฒน์ ฉัตรมาศ, ภาคิน ธนฉัตรชัย, กัลยา ศรีนันทวงศ์ , สลีรนุช โรจนานนท์, เกรียงชัย มีติ๊บ และ สิรามล ดอกบัว มาร่วมภารกิจท้าทายอย่างสนุกสนาน ณ Sky Track ชั้น 4 ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ท่ามกลางกระแสการตอบรับกิจกรรม BE aLife: Live Your Active Vibe ที่ยังคงแรงต่อเนื่อง มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ตอกย้ำความเป็นคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ ที่นอกจากจะเป็นรีเทลที่รวบรวมไลฟ์สไตล์คนเมืองแล้วยังเปิดพื้นที่เพื่อคนรักสุขภาพ พร้อมให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกมีความสุขไปกับการวิ่งบน Sky Track ลู่วิ่งลอยฟ้า 540 เมตร แลนด์มาร์กสำคัญของคนรุ่นใหม่อีกด้วย
สำหรับไฮไลท์กิจกรรม “BE aLife: Live Your Active Vibe” แบ่งภารกิจเป็น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2568 โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องทำภารกิจให้ครบทั้ง 3 หมวดหมู่ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มที่ภารกิจแรก Sky Track Mission: ออกกำลังกายและอัปโหลดรูปบน Sky Track – ลู่วิ่งลอยฟ้า 540 เมตร ที่เป็นแลนด์มาร์กสุขภาพของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อด้วย Exercise Mission: ออกกำลังกายตามโจทย์ที่กำหนดและอัปโหลดรูป 1 ภารกิจต่อสัปดาห์ และปิดท้ายภารกิจท้าทายกันที่ Community Mission: ทำกิจกรรมร่วมกับร้านค้าพันธมิตรภายในศูนย์ฯ ที่กำหนดไว้ พร้อมอัปโหลดรูป 1 ภารกิจต่อสัปดาห์
พิชิตภารกิจเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ ส่งผลภารกิจเพียงสัปดาห์เดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกว่า 200 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท อาทิ รองเท้า Skechers Aero Spark, นาฬิกา Huawei Watch FIT 3, นาฬิกา Xiaomi Smart Band 9 Active, Cash Voucher จากร้านค้าภายในศูนย์ฯ, แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Fit For Play จากโรงพยาบาลกรุงเทพ รวมถึง แพ็กเกจห้องพักสุดหรูจากอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะประกาศผลรางวัลทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 น. ที่เว็บไซต์ www.thai.fit ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ True Digital Park ชั้น 4 ฝั่ง East
ห้ามพลาด!!! สำหรับคนรักการออกกำลังกายและอยากมีสุขภาพดี สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.thai.fit เพราะชีวิตดี ๆ เริ่มต้นได้ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค