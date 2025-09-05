xs
วิบากส่งด่วน! หนุ่มพนักงานไปรษณีย์เชียงรายขี่รถขึ้นเนินสุดหวาดเสียว ล้อหน้าลอย-ขาชี้ (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ชาวเน็ตแห่แชร์คลิป! หนุ่มพนักงานไปรษณีย์เชียงรายขี่รถส่งของขึ้นเนินแบบหวาดเสียว ล้อหน้าลอย-ขาชี้กลางอากาศ จนถูกแซวหนัก “ส่งด่วนของจริง” ขำกันลั่น “เงินเดือน 20,000 ซ่อมรถไปแล้ว 18,000”

วันนี้ (5 ก.ย.) ผู้ใช้ Tiktok "Tananop30 " ได้โพสต์คลิปวิดีโอของหนุ่มพนักงานไปรษณีย์ชาว อ.พาน จ.เชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งของแบบหวาดเสียว ขี่รถลอยขึ้นเนินคล้ายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางวิบาก จนรถล้อหน้าลอยขาชี้ สร้างรอยยิ้มให้ชาวเน็ตจำนวนมาก โดยชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าคือการส่งด่วนของแท้ ชาวเน็ตสุดฮาบางรายระบุ "เงินเดือน 20,000 บาทซ่อมรถไปแล้ว 18,000 บาท"

