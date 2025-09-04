นาที! ทหารไทยยืนหยัดปกป้องอธิปไตย หลังกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านยั่วยุ-ถ่ายคลิปใส่ร้ายไทย (ชมคลิป)

เผยคลิปสถานการณ์ตึงเครียด! ทหารไทยตรึงกำลังบ้านหนองจาน อดทนต่อการยั่วยุ-ถ้อยคำหยาบคายจากชาวบ้านกัมพูชา หลังอีกฝ่ายปิดถนน 58 เกณฑ์คนถ่ายคลิปใส่ร้ายไทย
วันนี้ (4 ก.ย.) เพจ “Army Military Force” ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “กัมพูชาสั่งปิดถนนหมายเลข 58 (ฝั่งกัมพูชา) โดยกำนันโต สริน หรือกำนันลีร่วมกับทหารกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามายั่งพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อกดดันและยั่วยุทหารไทย พร้อมทั้งถ่ายภาทหารไทยก่อนส่งต่อให้ IO นำไปปั่นกระแสหลอกคนเขมรด้วยกัน ใส่ความทหารไทยรุกลํ้าดินแดนกัมพูชา ทั้งที่ข้อเท็จจริงทหารไทยยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และตรึงกำลังอยู่บนผืนแผ่นดินไทย มีแต่ฝ่ายกัมพูชาที่กระทำการผิดกฎหมาย และข้อตกลง MOU, JBC และ GBC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ทหารด้วยถ้อยคำหยาบคาย, ช่นขู่ใช้กำลังด้วยอาวุธและท่อนไม้, ละเมิดพรมแดนและพยายามทำลาย-ขโมยลวดหนามหีบเพลงของฝ่ายไทย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด ได้เผยภาพคลิปวีดีโอขณะนี้สถานการณ์ที่บ้านหนองจานที่ทหารไทยยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุและคำทอด่าหยาบคายจากชาวบ้านเขมรจำนวนมาก
