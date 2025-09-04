ตม.อนุญาต “ทักษิณ” ไปสิงคโปร์ได้แล้ว มีนัดคุยธุรกิจ กลับไทยพรุ่งนี้

วันนี้(4 ก.ย.) มีกระแสข่าวสะพัดในโซเชียลมีเดีย ว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้พยายามที่จะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่ Mjets เพื่อบินออกจากสนามบินดอนเมือง แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ไม่ยินยอม และขณะนี้กำลังยื้อกันอยู่ ขณะที่นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณระบุว่า ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว
มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายทักษิณกำลังจะขึ้นเครื่องบินดังกล่าวจริง โดยอ้างว่าจะไป อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ตม. และการท่าอากาศยานกำลังตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางพบว่า จุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีการแจ้งกับ ตม.ว่าจะเดินทางไป 3 คน แต่เดินทางจริงกลับมี 4 คน โดยมีนายทักษิณ เพิ่มเข้ามา จึงถูกควบคุมตัวไว้
ล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายทักษิณสามารถเดินทางออกไปสิงคโปร์ได้แล้ว เนื่องจากคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศนั้น เป็นคำสั่งในคดี ม.112 ซึ่งศาลชั้นต้นยกฟ้องไปแล้ว และนายทักษิณได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปได้
ทั้งนี้ นายทักษิณมีนัดคุยธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้
มีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวมาจอดเติมน้ำมันที่อาคาร Mjets ดอนเมือง มีการแจ้งกับ ตม. และศุลกากรว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับเครื่องบินลำนี้ ทั้งหมด 3 คน เพื่อเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ในเวลา 18.00 น. เมื่อใกล้ช่วงเวลาเครื่องบินจะออก นายทักษิณ ได้เดินทางมาที่อาคาร Mjets ดอนเมือง และแจ้งกับ ตม.และศุลกากร ขอเพิ่มรายชื่อว่าต้องการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ด้วย เนื่องมีนัดคุยธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้
แต่ว่าทาง ตม.และศุลกากรไม่อนุญาตให้นายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศและกักตัวไว้ เครื่องบินลำดังกล่าวจึงยังไม่สามารถเดินทางได้ จนกระทั่งมีการตรวจสอบพบว่าคำสั่งห้ามนายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศในคดี ม.112 นั้นไม่มีผลแล้ว เนื่องจากศาลยกฟ้องนายทักษิณ