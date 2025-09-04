เปิดจดหมายลา! อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้เครียดทำบัญชีวัด นอนไม่หลับหลายคืน ก่อนผูกคอมรณภาพ

ช็อกชาวพุทธ! พระครูวิสุทธิ์วรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เขียนจดหมายลาครั้งสุดท้าย ระบายความเครียดเรื่องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด ทำไม่เป็นแม้ผ่านการอบรม นอนไม่หลับจนต้องพึ่งยานอนหลับแต่ไม่ช่วย ก่อนตัดสินใจจบชีวิต ขณะที่ชาวเน็ตวิจารณ์หนัก เสนอให้สำนักพุทธฯ ทบทวนระบบจัดการบัญชีวัดเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำ
จากกรณีพบพระครูวิสุทธิ์วรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม้โจ้ ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องเก็บของในศาลาวัดที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นสอบถามชาวบ้านบอกว่าท่านป่วยมีโรคประจำตัว เข้าโรงพยาบาล 2-3 ครั้งแล้ว สันนิษฐานน่าจะมาจากปัญหาสุขภาพ
วันนี้ (4 ก.ย.) เพจ “ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา” ได้โพสต์จดหมายเขียนมือโดยเผยว่าเป็นจดหมายลาของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ ระบุข้อความว่า “เปิดจดหมาย..อำลา พระครูวิสุทธิ์วรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม้โจ้ ระบุ เครียดทำบัญชีวัด” ตอนหนึ่งในจดหมายระบุว่า “เครียดการกับการมาทำบัญชีรายรับรายจ่าของวัด ไม่มีใครทำให้ ที่ผ่านมาทำไม่เป็นเพราะไม่รู้ ผ่านการอบรมมาก็ยังทำไม่เป็น นอนไม่หลับมาหลายคืน จนต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาล ขอยานอนหลับมากินแต่ก็ยังนอนไม่หลับ”
โดยจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการอัตวินิบาตกรรมก็อาจเป็นได้
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่วเผยแพร่ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและมองว่าไม่ควรให้พระสงฆ์ต้องมาทำบัญชีเอง และมีหลายรายต่างระบุว่าเสียดายที่พระบางรูปต้องมาถูกกดดันจากอะไรที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ และแนะสำนักพุทธทบทวนวิธีการบริหารทำบัญชีของวัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสลดหรือพระสงฆ์ต้องวุ่นวายกับเงินอีก